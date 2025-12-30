"보기 민망" "개인 자유"… 골프장서 짧은 치마 입은 인플루언서 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복장 자유·예절 사이 충돌

미국에서 한 여성 골프 인플루언서의 복장을 둘러싼 논쟁이 확산하고 있다. 골프장에서 착용한 노출 의상이 "부적절하다"는 지적이 제기되면서 전통적인 복장 예절과 표현의 자유를 둘러싼 논의가 다시 수면 위로 떠 올랐다.

미국에서 여성 골프 인플루언서의 복장을 둘러싸고 논쟁이 이어지고 있다. 블론디 골프 인스타그램

AD

28일(현지시간) 미국 스포츠 매체 더스펀(The Spun)에 따르면 인스타그램에서 활동 중인 골프 인플루언서 '블론디 골프'는 최근 게시한 영상으로 논란의 중심에 섰다. 영상에는 그가 흰색 골프웨어 차림으로 티잉 그라운드에서 드라이버 샷을 하는 모습이 담겼는데, 특히 짧은 치마와 허리를 드러낸 노출 의상이 논란이 됐다.

"노출 의상 불편" vs "개인의 자유 존중"

해당 게시물이 확산하면서 누리꾼들 사이에서는 찬반 의견이 엇갈렸다. 비판적인 반응을 보인 이들은 "골프는 전통적으로 예절과 격식을 중시해온 스포츠"라며 "골프장은 공공장소인 만큼 최소한의 복장 기준은 필요하다", "아이들도 함께 있는 공간에서 지나치게 노출된 의상은 불편할 수 있다"고 지적했다.

반면 옹호 의견도 적지 않았다. 이들은 "공식 드레스코드를 위반한 것도 아닌데 문제 삼는 게 과하다", "마음에 들지 않으면 보지 않으면 될 일", "개인의 스타일과 표현의 자유를 존중해야 한다" "사람들은 타인에게 지나치게 관심이 많다"고 반박했다.

미국에서 여성 골프 인플루언서의 복장을 둘러싸고 논쟁이 이어지고 있다. 블론디 골프 인스타그램

경기력 넘어 외모·연출·이미지까지

더스펀은 이번 논란을 최근 몇 년간 급성장한 사회관계망서비스(SNS) 기반 골프 콘텐츠 환경과 연결 지어 분석했다. 유튜브와 인스타그램을 중심으로 아마추어 골프 인플루언서들이 늘어나면서, 경기력뿐 아니라 외모·연출·이미지까지 동시에 소비되는 구조가 형성됐다는 것이다.





AD

과거 골프장은 단정한 복장과 암묵적인 규범이 작동하는 공간이었지만, 최근에는 코스별로 규정이 다양해지고 SNS 노출이 늘면서 '어디까지가 허용되는가'에 대한 기준이 점점 모호해진다고 매체는 짚었다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>