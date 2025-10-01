내란특검 "'계엄 해제 표결 방해' 국민의힘 의원 2명 이상 비공개 조사"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내란 특검 내부서도 ‘검찰개혁’ 관련 논의… 특검 "생각 공유하는 자리"

구치소 ‘수용 공간 확보 의혹’ 신용해 전 교정본부장 소환 조사



지난달 3일 국회에서 '계엄 해제 표결 방해 의혹'을 수사하는 조은석 내란 특별검사 수사관들이 국민의힘 원내대표실 압수수색을 시도하자 농성중인 국민의힘 의원들이 반발하며 막아서 있다.

계엄 해제 요구 결의안 표결 방해 의혹을 수사 중인 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)이 현직 국민의힘 의원들에 대한 조사를 진행한 것으로 확인됐다.

박지영 특검보는 1일 정례 브리핑에서 "국민의힘 의원 중에서도 공개하지 못한 분들도 조사하기도 했다"며 "다양한 방식으로 국민의힘 관계자에 대해서 조사를 진행하고자 한다"고 밝혔다.

그러면서 "(조사에 응한 의원은) 현직 의원이고 고검에서 조사했고, 2명 이상은 되는 것 같다"며 "국민의힘 당직자 소환 여부는 수사상 확인이 어렵다"고 했다.

앞서 특검팀은 김예지·조경태 의원을 참고인 신분으로 소환해 조사했고 한동훈 전 대표와 김태호, 김희정, 서범수 의원에 대해서는 법원에 증인신문을 청구한 상태다.

아울러 검찰청 폐지 등 검찰개혁과 관련해 김건희 특검팀에 파견된 검사와 수사관들이 원대 복귀를 요청한 상황에서 내란 특검팀에 파견된 검사들도 내부적으로 논의를 한 것으로 확인됐다.

박 특검보는 "내란 특검팀에서도 내부적으로 논의는 있었는데, 이러한 상황 변화에 고민을 함께하기 위해 모이는 것이 나쁘다고 생각하지 않는다"며 "검사들의 생각을 공유하는 자리마저 문제 삼는 건 적절하지 않은 것 같고, 하루라도 빨리 진상 규명을 규명하는 게 목표이기 때문에 그것을 위해 다들 열심히 하고 있다"고 했다.





한편 특검팀은 이날 오전부터 비상계엄 선포 직후 박성재 전 법무부 장관이 구치소 수용 공간을 확인해보라고 지시했다는 의혹과 관련해 신용해 전 교정본부장을 피의자 신분으로 소환해 조사했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

