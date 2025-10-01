김성현, 2년 만에 PGA 투어 복귀

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콘페리 투어 포인트 상위 20명 발표

포인트 랭킹 6위 정규 투어 티켓 확보

올해 1승 포함 두 차례 준우승 성적표

김성현이 2년 만에 미국프로골프(PGA) 투어로 복귀한다.

PGA 콘페리(2부) 투어는 9월 30일(현지시간) "포인트 순위 6위인 김성현이 상위 20명에게 주는 2026시즌 PGA 투어 출전권을 획득했다"고 발표했다. 김성현은 지난 5월 어드벤트헬스 챔피언십에서 콘페리 투어 첫 우승을 차지했고, 1월 바하마 골프 클래식과 3월 비자 아르헨티나 오픈 등 두 차례 준우승을 포함해 5차례 톱 10에 입상, 일찌감치 PGA 투어 승격을 예약한 상태였다.

김성현이 내년 PGA 투어에 복귀한다. 콘페리 투어 제공

김성현이 바로 2017년 12월 19세의 나이로 프로에 데뷔해 선수다. 2020년 한국프로골프(KPGA) 챔피언십, 2021년 일본 PGA 챔피언십을 차례로 제패한 뒤 2022년 콘페리 투어에 진출했다. 2023년 곧바로 PGA 투어까지 올라갔지만 좋은 성적을 올리지 못해 올해 다시 콘페리 투어로 밀려났다가 2년 만에 PGA 투어 복귀에 성공했다.





올해 콘페리 투어 최종 포인트 리스트 상위 20명에게는 2026년 PGA 투어 출전 자격이 주어진다. 1위는 내년 더 플레이어스 챔피언십과 US오픈 출전권까지 함께 얻는다. 현재 조니 키퍼(미국)가 2207점으로 1위다. 2025시즌 콘페리 투어는 2일 플레이오프 3차전인 컴플라이언스 솔루션 챔피언십이 이어진다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr