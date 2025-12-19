배우 곽도원, 음주운전 3년 만에 사과 "삶으로 증명하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

티빙 '빌런즈' 공개 하루 뒤 입장 밝혀

곽도원. 마다엔터테인먼트 제공

음주운전으로 활동을 중단한 배우 곽도원이 3년 만에 사과했다.

19일 곽도원은 보도자료를 통해 "이 글을 쓰기까지 오랜 시간이 걸렸다"며 "두려움도 있었고 부끄러움도 컸으며 잘못 앞에서 어떤 말도 쉽게 꺼낼 수 없었다"고 말했다. 이어 "저의 잘못으로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분께 다시 한번 깊이 사과의 말씀 드린다"고 했다.

앞서 곽도원은 2022년 9월 제주도에서 혈중알코올농도 0.158％ 상태로 음주운전을 한 혐의로 약식명령 1000만원 처분을 받았다. 이 사건 이후 예정된 작품 공개와 연기 활동은 중단됐다.

그는 "2022년 음주운전이라는 중대한 잘못을 저질렀다"며 "그 뒤 사람들 앞에 설 자격이 있는지 스스로 수없이 물었다"고 전했다. 그러면서 "지난 시간 세상이 조용해진 자리에서, 한 사람으로서 어떤 태도로 살아야 하는지 고민했다"고 적었다.

사과가 늦어진 이유와 관련해 그는 "이른 시기에 사과하지 못하고 입장을 전할 시기를 놓친 점을 죄송하게 생각한다"고 밝혔다. 이어 "앞으로의 활동에 앞서 책임 있는 모습을 행동으로 증명하겠다. 빠른 용서를 구하지 않겠다. 말이 아닌 삶으로 증명하겠다"고 했다.

곽도원은 전날 공개된 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 오리지널 시리즈 '빌런즈'에 출연했다. 이 작품은 2022년 촬영을 마치고 2023년 공개 예정이었으나 일정이 무기한 연기됐고, 크랭크업 3년 만에 공개됐다. 포스터에서는 그의 모습이 담기지 않았다.





곽도원의 드라마 출연은 2022년 '구필수는 없다' 이후 처음이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

