"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한투자증권, 개인 투자자 성과 분석 공개

올해 개인투자자 10명 중 7명은 올해 주식 투자를 통해 평균 912만원의 수익을 실현한 것으로 나타났다.

신한투자증권은 1~11월 국내 주식 거래 데이터를 분석한 결과, 개인 투자자 67.0%가 수익을 냈다고 18일 밝혔다. 평균 수익액은 912만원으로 집계됐다. 반면 개인투자자 33%는 평균 685만 원의 손실을 입었다.

연합뉴스

AD

수익 투자자 가운데 수익 '100만원 이하' 구간이 54.4%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 '100만원 초과~1000만원 이하'가 32.3%, '1000만원 초과'가 13.3% 순이었다.

손실 구간 역시 손실 '100만원 이하'가 57.1%로 가장 많았다. '100만원 초과~1000만원 이하' 30.1%, '1000만 원 초과' 손실은 12.9%로 집계됐다. 수익과 손실 모두 소액 구간에 집중되는 양상이 두드러졌다.

종목별로는 삼성전자가 개인 투자자의 희비가 가장 엇갈렸다. 삼성전자를 매도한 투자자 가운데 81.4%는 평균 250만원의 수익을 기록한 반면, 18.6%는 평균 100만원의 손실을 봤다.

수익 실현 고객의 매도 단가는 7만~8만원대 35.0%, 5만~6만원대 34.2%, 9만원 이상 30.9%로 분포했다. 주가가 11만원 이상으로 상승했던 시점에 매도한 비중은 0.5%에 그쳤다. 반대로 손실 실현 고객의 매수 단가는 5만~6만원대 비중이 53.3%로 가장 높았으며, 7만~8만원대는 32.3%, 9만원 이상은 14.4%로 집계됐다.

시장별로 보면 코스피 종목을 매도한 개인 투자자의 71%가 수익을 실현한 반면, 코스닥 종목 매도 고객은 수익 53%, 손실 47%로 수익과 손실 비중이 비슷하게 나타났다. 올해 고객 수 기준 코스피 수익 상위 종목에는 삼성전자, SK하이닉스, 두산에너빌리티 등이 포함됐으며, 손실 상위 종목에는 삼성전자, 카카오, NAVER가 이름을 올렸다.

코스닥 시장에서는 에코프로, 로보티즈, 레인보우로보틱스 등이 수익 상위 종목에, 에코프로, 에코프로비엠, 휴림로봇은 손실 상위 종목에 들어갔다.

신한투자증권 관계자는 "개인 투자자의 성과는 지수와 종목 선택과 매매 시점에 따라 큰 차이를 보인다"며 "데이터 분석과 서비스 제공을 통해 투자자가 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 신한투자증권은 이와 함께 신한 SOL증권 MTS 내 '고수들의 종목' 코너를 통해 수익률 상위 1000명의 투자자가 선택한 매수·매도·보유 상위 10개 종목과 ETF를 공개하고 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>