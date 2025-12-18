"샤워 절대 '이렇게' 하지 마세요"…피부 망친다는 '이 습관'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과도한 비누칠, 오히려 피부 건강에 악영향

팔·다리·등·복부 등은 물로만 씻어도 충분

피부 건강을 위해 온몸을 비누 거품으로 문질러 씻는 샤워 습관이 오히려 피부를 망칠 수 있다는 전문가 경고가 나왔다. 사소한 습관처럼 느껴지지만, 반복될 경우 피부 장벽과 유익균 균형을 무너뜨릴 수 있어 주의가 필요하다는 지적이다.

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 클립아트코리아

AD

복잡한 샤워 루틴, 피부엔 부담

미국 건강 전문 매체 헬스데이 뉴스는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산 중인 '복잡한 샤워 루틴'이 피부 건강에 악영향을 줄 수 있다고 경고했다. 이중 세안, 잦은 각질 제거, 향이 강한 바디워시 사용 등이 관리 비법처럼 소개되고 있지만, 실제로는 피부 방어 기능을 약화시킬 수 있다는 설명이다.

아이오와대 의대와 피츠버그대 의대 피부과 전문의들 역시 "짙은 메이크업을 지울 때를 제외하면 이중 세안은 불필요하다"고 강조했다. 건성·습진 피부는 알갱이 스크럽이나 거친 루파(샤워 스펀지)가 자극을 키울 수 있어 피하는 게 좋다. 대신 미지근한 물과 무향(무향료) 세정제로 짧고 간단하게 샤워하는 방식이 피부에도, 환경에도 바람직하다고 권고했다.

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 게티이미지뱅크

비누가 꼭 필요한 곳은 '여기'

전문가들이 공통적으로 언급하는 비누 사용이 필요한 부위는 제한적이다. 겨드랑이, 사타구니와 생식기 주변, 항문 주변, 여성의 유방 아래, 발가락 사이, 귀 뒤, 배꼽 등 땀과 분비물이 쉽게 고이고 통풍이 잘되지 않는 부위가 이에 해당한다.

반면 팔·다리·등·복부 등 나머지 부위는 물로만 씻어도 충분하다. 이들 부위는 피지 분비가 적거나 에크린샘 중심의 수분성 땀을 주로 배출하기 때문에 거친 세정이 필요 없다.

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 게티이미지뱅크

지나친 세정이 부르는 피부 장벽 붕괴

피부 표면의 각질층은 외부 자극을 막고 수분을 유지하는 역할을 한다. 그러나 계면활성제나 알칼리성 비누를 과도하게 사용하면 각질층 사이를 채우는 지질 성분이 손상될 수 있다. 이 경우 수분 손실이 커지면서 건조증이나 염증으로 이어질 가능성이 높아진다.

또한 과도한 비누 사용은 피부를 보호하는 '스킨 마이크로바이옴'의 균형을 깨뜨릴 위험도 있다. 항균 성분이 강한 제품으로 반복 세정할 경우, 병원균뿐 아니라 피부 유익균까지 제거될 수 있기 때문이다.

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 이미지투데이

주 2~3회 샤워로도 충분…보습에 신경 써야

미국 피부과학회(AAD)는 심한 오염이 없다면 주 2~3회 샤워로도 충분하다는 입장을 보였다. 특히 피지선이 적은 팔다리에는 비누 사용을 최소화해야 노년기 가려움증을 예방할 수 있다.





AD

샤워 후 관리 또한 중요하다. 샤워 직후에는 수분이 증발하며 과건조 현상이 생기기 쉽다. 이를 방지하기 위해서는 샤워 후 3분 이내에 물기가 남아 있을 때 보습제를 발라 수분을 가두는 '밀폐요법'을 실천해야 한다. 오일만 사용하기보다는 로션과 함께 바르는 것이 권장된다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>