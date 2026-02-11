바이애슬론 동메달리스트의 참회…"바람피웠어요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노르웨이 레그레이드 20㎞ 개인 경기 3위

방송 인터뷰 도중 자기 잘못 참회 눈물

"메달을 그녀와 나누고 싶다"

엉뚱한 소감이다.

노르웨이 바이애슬론 남자 대표팀의 스투를라 홀름 레그레이드(28)의 고백이다. 10일(현지시간) 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 바이애슬론 남자 20㎞ 개인 경기에서 52분 19초 8을 기록, '대표팀 동료' 요한올라브 보튼(51분 31초 5)과 에릭 페로(프랑스·51분 46초 3)에 이어 3위를 차지했다. 2022년 베이징 대회에서 4×7.5㎞ 릴레이 종목 금메달에 이어 두 대회 연속 메달이다.

노르웨이의 스투를라 홀름 레그레이드가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 바이애슬론 남자 20㎞ 개인에서 동메달을 따낸 뒤 눈물을 흘리고 있다. 사우스 티롤(이탈리아)=로이터연합뉴스

레그레이드는 동메달을 따낸 직후 노르웨이 방송사 NRK와 인터뷰에서 메달의 기쁨을 표현하는 대신 갑자기 자기 잘못을 참회했다. "여자 친구를 두고 바람을 피웠다"고 말했다. 그는 눈물을 곱씹으며 "6개월 전에 제 인생의 사랑을 만났다. 세상에서 가장 아름답고 다정한 사람이었다"라며 "3개월 전 인생 최대 실수를 범했다. 그녀를 두고 바람을 피웠다"고 털어놨다.





레그레이드는 "일주일 전에 내가 저지른 일을 그녀에게 털어놨다"며 "많은 분이 이제 저를 다른 눈으로 바라보겠지만, 제 눈에는 오직 그녀만 있다"고 말했다. 이어 "지금 이런 말을 해서 무엇을 얻을 수 있을지 모르겠지만 최근 운동은 뒷전이었다. 메달을 그녀와 나누고 싶다"고 인터뷰를 마쳤다.





