'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

50억 빌라 이어 200억 건물 매입…또 전액 현금 매입 추정

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 서울 용산구 동빙고동 일대 건물을 약 200억원에 매입한 사실이 알려졌다. 별도의 근저당권이 설정되지 않은 점 등을 고려하면 대출 없이 전액 현금으로 거래가 이뤄졌을 가능성이 높다.

블랙핑크 제니. 샤넬

11일 한국경제TV 등에 따르면 제니는 지난해 5월 용산구 동빙고동에 위치한 건물을 200억원에 계약하고 같은 해 12월 소유권 이전 등기를 완료했다.

고급 주거·외교 라인…향후 가치 상승 예상

해당 건물은 지하 1층~지상 2층, 연면적 551.08㎡, 대지면적 595㎡ 규모로 현재 주한 이라크 대사관이 사용 중이다. 평당 매입가는 약 1억 1100만원 수준이다.

1970년 준공된 이 건물은 동빙고동에서도 북쪽 고급 주거·외교 라인에 있다. 인근은 한남뉴타운 재개발, 용산공원 조성, 미군 반환 부지 개발 등과 맞물려 향후 가치 상승이 예상되는 핵심지로 평가된다. 특히 유엔(UN) 군사령부 부지, 캠프킴 부지, 미군 수송부 부지는 서울 3대 미군 반환 부지로 꼽힌다.

2023년에도 현금 50억원으로 초호화 빌라 매입

앞서 제니는 지난해 9월 자신이 설립한 1인 기획사 '오드 아틀리에(OA)'의 사옥으로 활용할 신축 건물을 임차해 입주를 마쳤다. 이 건물은 지하 1층~지상 4층, 연면적 약 280평 규모의 근린생활시설로, 루프톱에서 한강 조망이 가능한 프리미엄 빌딩이다. 업계에 따르면 보증금은 15억~25억원, 월세는 6000만~8000만원 수준이며 추정 매매가는 약 450억원에 달하는 것으로 전해졌다.

블랙핑크 제니. 제니 인스타그램

2023년 7월에는 한남동 유엔빌리지 내 고급 빌라인 '라테라스 한남' 한 세대를 50억원에 현금 매입하고 전입 신고를 완료했다. 공급면적 286㎡(약 87평), 전용면적 244.97㎡(약 74평) 규모로 방 5개, 욕실 3개 구조의 대형 고급 주거시설이다. 제니는 이사 전까지 인근에 위치한 또 다른 고급빌라 더하우스에 거주한 것으로 알려졌다.





한편 제니가 속한 블랙핑크는 오는 27일 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'으로 컴백한다. 신보에는 타이틀곡 '고(GO)'를 포함해 총 5개 트랙이 담긴다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

