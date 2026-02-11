"매일 달리기 했더니 얼굴 좋아졌네" 8만명 분석했더니 '우을증에 효과'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호주 연구팀 7만9551명 대규모 분석 결과

달리기·수영·춤 등 유산소 운동 우울증 완화

"약물·대화 치료와 동등하거나 더 좋아"

달리기·수영·춤 같은 유산소 운동이 우울증과 불안 증상 완화에 가장 효과적이라는 대규모 연구 결과가 나왔다. 호주 연구팀이 8만여명을 분석한 결과, 운동은 약물치료나 대화 치료와 비슷하거나 더 큰 개선 효과를 보인 것으로 나타났다.

호주 제임스 쿡 대학 닐 리처드 먼로 교수 연구팀은 11일(현지시간) 영국 스포츠의학 저널(British Journal of Sports Medicine)에 이 같은 분석 결과를 발표했다. 연구팀은 총 7만9551명이 참여한 81편의 통합 자료를 재분석해, 운동이 우울증과 불안 증상에 미치는 영향을 종합적으로 비교했다.

그동안 운동이 심리·약물 치료에 필적하는 효과를 보인다는 연구 결과는 다수 보고됐지만 연령대와 빈도, 강도에 따른 효과 차이에 대해서는 명확하지 않았다. 이에 연구진은 연령이나 임상적 진단 여부에 제한을 두지 않고, 운동 유형·기간·빈도·강도·감독 여부 등에 따른 영향을 종합적으로 규명했다.

그 결과 모든 유형의 운동이 우울증과 불안 증상을 유의미하게 감소시키는 것으로 확인됐다. 특히 유산소 운동은 두 증상 모두에서 가장 큰 완화 효과를 보였다.

우울증 개선 효과는 18~30세 청년층과 출산 직후 여성에서 특히 두드러졌다. 전문가의 지도 아래 집단으로 운동할 경우 개인 운동보다 증상 감소 폭이 더 큰 경향도 나타났다.

반면 불안 증상 완화에는 장시간 고강도 운동보다 비교적 짧은 시간 낮은 강도로 꾸준히 하는 방식이 더 효과적인 것으로 분석됐다. 유산소운동과 저항운동, 심신 운동, 복합운동 모두 중간 수준의 개선 효과를 보였다.

세계적으로 최대 4명 중 1명이 우울증이나 불안을 겪는 것으로 알려진 가운데, 이번 연구는 운동이 치료의 보조 수단을 넘어 실질적 대안이 될 수 있음을 시사한다.





연구팀은 "비용과 접근성, 신체 건강 증진 효과까지 고려하면 운동은 전통적인 정신건강 치료가 어려운 환경에서 일차적 치료법이 될 잠재력이 있다"고 설명했다. 다만 개인의 상태에 맞는 맞춤형 프로그램 설계가 필요하다고 덧붙였다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

