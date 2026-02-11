"롤 화장지 1800개가 2만원대?"…쿠팡 AI '맞다' 답변에 취소 소동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화장지 60팩 2만8000원 노출

AI "1800롤 맞다" 답변으로 혼란 키워

주문 몰리자 오후 5시 30분 취소 안내

쿠팡에서 화장지 1800롤이 2만원대에 판매되는 가격 오류가 발생해 주문이 폭주하는 소동이 벌어졌다. 한 롤당 10원대 수준으로 계산되면서 소비자 문의가 이어졌지만, 쿠팡의 인공지능(AI) 답변봇이 "1800롤이 맞다"고 답해 혼란을 키웠다.

30롤이 든 화장지 60팩이 2만8000원대로 표기된 쿠팡 홈페이지. 쿠팡 홈페이지 캡처

11일 오후 1시께 쿠팡에는 한 팩당 30롤이 든 화장지 60팩 묶음 상품이 2만8000원대로 노출됐다. 표기대로라면 총 1800롤 구성으로, 1롤당 가격은 약 16원꼴이다. 해당 제품은 '깨끗한나라 순수 시그니처 천연펄프 3겹 고급 롤화장지'로, 현재 쿠팡에서 30롤 2팩이 약 2만8000~2만9000원대에 판매되고 있다.

파격적인 가격에 놀란 일부 이용자들은 "1800롤이 오는 것이 맞느냐"며 문의를 남겼다. 그러자 쿠팡의 인공지능(AI) 답변봇은 "맞다"고 공개 답변을 달면서 소비자 혼란을 키웠다. 실제 상품문의 게시판을 보면 "30롤이 1팩이고 60팩이 온다는 거냐", "총 1800롤 맞냐"는 문의가 이어졌으나 AI 답변봇은 "30개입 60팩으로 총 1800롤이 맞다"고 연이어 답했다.

이 같은 정보는 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하며 순식간에 주문이 몰리는 소동으로 이어졌다. 쿠팡은 오류를 인지한 뒤 이날 오후 5시 30분께 고객들에게 취소 예정 안내 문자를 발송했다. 쿠팡 측은 "수량 표기 오류로 해당 주문은 부득이하게 취소될 예정"이라며 "이용에 불편을 드려 진심으로 죄송하다"고 밝혔다.





이번 수량 표기 오류로 접수된 정확한 주문 건수는 아직 집계되지 않았다. 쿠팡은 주문 취소로 불편을 겪은 구매자들에게 보상 차원에서 쿠팡 캐시 5000원을 지급할 예정이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

