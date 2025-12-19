'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"사적관계 관련 상대 측 주장은 허구"

'저속노화' 트렌드를 이끈 정희원 저속노화연구소 대표(서울시 건강총괄관)가 "수사기관을 통해 모든 사실을 명확하게 밝히겠다"며 법적 대응을 예고했다.

정희원 저속노화연구소 대표가 스토킹피해 고소와 관련 직접 입장을 밝혔다. 정 대표 유튜브

정 대표는 19일 자신의 유튜브 커뮤니티에 "이번 일을 통해 이유 여하를 막론하고, 그동안 믿고 함께 해 주신 많은 분께 누를 끼쳐 송구스럽고 무거운 마음"이라며 "본의 아니게 많은 분께 유무형의 손실을 끼쳐드린 점에 대해 깊은 책임감을 느낀다"고 말했다.

다만 그는 "근거 없는 내용을 공개하겠다고 협박해 진료를 포함한 2년간의 모든 소득을 합의금으로 지급하라는 주장은 명백한 공갈로 좌시할 수 없었다"며 "또 사적 관계와 관련해 유포되고 있는 상대측의 주장은 명백한 허구임을 말씀드린다"고 했다.

앞서 지난 17일 정 대표는 전 위촉연구원 A씨에게 약 6개월간 스토킹을 당했다며 A씨를 스토킹 혐의로 고소했다. 하지만 A씨 측은 고용·지위 관계에서 발생한 성적 침해와 저작권 침해를 주장, 반박에 나서면서 진실 공방이 이어지고 있다.

정 대표는 "고용·지위 기반의 권력관계 속에서 성적 폭력이 발생했다"는 A씨 측 주장에 대해서 "위력에 의한 관계였다는 주장은 결코 사실이 아니라는 점을 분명히 밝힌다"며 "상대측과 어떠한 불륜 관계가 아니었고, 사실관계가 왜곡돼 전달되고 있는 점에 깊은 유감을 표한다. 이 점과 관련된 모든 사실은 현재 진행 중인 법적 절차를 통해 명명백백 시비를 가릴 예정"이라고 했다.

저작권과 문제와 관련해서는 "이미 공동저자 등재 및 인세 30% 분배로 상호 간에 기합의한 건으로 인세 정산까지 완료된 사안"이라며 "향후 민사재판을 통해 기여도 정밀 검증 및 손해배상 소송을 진행할 예정이고, 해당 책은 이후 절판하겠다"고 했다.

아울러 "상대방의 허위사실 유포 및 명예훼손 행위에 대한 강력한 법적조치를 취하겠다"며 "상대방의 일방적 주장에 기인한 인신공격성 댓글과 2차 게시물들로 인하여 많은 분께 극심한 정신적 피해가 발생하고 있다. 사실에 근거하지 않은 인격모독, 인신공격, 폭언, 욕설 등의 댓글을 수집하여 법적 조치가 필요한지 검토하고 있으니 근거 없는 비방과 모욕성 발언은 자제해달라"고 말했다.





한편 경찰은 관련 사건 조사에 착수했다. 연합뉴스에 따르면 이날 서울 방배경찰서는 정 대표 측과 고소인 조사 일정을 조율 중이라고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

