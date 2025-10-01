성관계 거부 아내 살해한 남편 1심 징역형에 항소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무기징역 구형했던 검찰도 항소장 제출

성관계를 거부한다는 이유로 아내를 결혼 3개월 만에 살해한 30대 남성 서모씨가 징역형을 선고한 1심에 대해 항소했다.

1일 서울남부지법 형사11부(부장판사 장찬)에 따르면 서씨 측 변호인은 전날 항소장을 제출한 것으로 확인됐다. 검찰도 같은 날 항소장을 제출했다.

검찰과 서씨 측 모두 양형부당을 이유로 항소한 것으로 풀이된다.

검찰은 살인 혐의로 기소된 30대 남성 서씨에게 결심공판에서 무기징역을 구형했으나, 법원은 지난달 25일 징역 25년을 선고했다.





앞서 서씨는 결혼한 지 약 3개월 되는 지난 3월13일 서울 강서구 자택에서 술에 취한 채 아내 목을 졸라 살해한 혐의로 기소됐다. 그는 아내 빈소에서 상주 역할을 하다 경찰에 긴급체포됐다. 서씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인하다가 경찰이 증거를 제시하자 우발적인 범행이었다고 주장한 것으로 알려졌다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

