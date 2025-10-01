러시아 짝퉁 밀키스 등장…롯데칠성 "글로벌 경쟁력 입증"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 밀키스 수출액 11% 증가

5년간 연평균 20% 신장

러시아서 모방 유사품도 등장

롯데칠성음료의 탄산음료 '밀키스'가 해외시장에서 인지도를 높아지면서 러시아 시장에서 제품명과 패키지를 모방한 유사품까지 등장했다.

1일 롯데칠성음료에 따르면 해당 모방 제품의 가격은 정품보다 20~30% 낮게 책정됐다. 회사 관계자는 "유사품의 등장은 밀키스의 글로벌 경쟁력이 입증된 것"이라며 "브랜드 가치를 지키기 위한 대응책도 마련 중"이라고 설명했다.

롯데칠성음료는 "밀키스가 지난해 해외 매출 500억 원을 달성한 데 이어 올해도 성장세를 이어가고 있다"며 "1~8월 누적 기준 전년 동기 대비 약 11% 증가했다"고 밝혔다. 지역별로는 러시아와 미주 지역 매출이 각각 20%, 10% 늘었고, 동남아시아에서는 무려 90% 급증했다. 밀키스의 수출액은 2020년부터 지난해까지 연평균 20% 성장했다.

러시아 대형마트에서 소비자가 밀키스를 구매하는 모습. [사진=롯데칠성음료 제공]

AD

회사 측은 성공 요인으로 우유와 탄산을 결합한 제품 콘셉트 , 딸기·포도·멜론 등 다양한 맛, 대형마트·편의점 등 판매채널 확장, K컬처 확산에 따른 K드링크 인기를 꼽았다.

실제 러시아에서는 현지 인플루언서를 활용한 소셜네트워크서비스(SNS) 홍보를 진행하고 있으며, 미국에서는 매운 음식과의 '푸드 페어링'을 강조한 마케팅을 강화하고 있다. 지난 7월 뉴욕 타임스스퀘어에서는 BBQ와 손잡고 '매운 음식을 먹을 땐 밀키스와 함께' 캠페인을 펼쳤다. 인도네시아에서는 공식 인스타그램 계정을 운영하며 소비자 접점을 넓히고 있다.





AD

1989년 출시된 밀키스는 오리지널과 제로 제품을 비롯해 딸기·포도·바나나·멜론·복숭아·망고 등 총 8종으로 운영되고 있다. 현재 전 세계 50여 개국에 수출되고 있으며, 미국·러시아·중국·대만 등 4개국에서는 연간 1000만캔 이상 판매되고 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>