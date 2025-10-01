김동연, 버스파업 극적 타결에 "근무여건·경영개선 위해 적극 노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 1일 버스 노사협상이 극적으로 타결됐다며 노사 양측에 감사함을 전했다.

김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "경기도 버스 노사 협상이 조금 전 극적으로 타결됐다"며 "협상 시한을 연장하면서 끝까지 합의를 이뤄 내주신 노사 양측에 진심으로 감사드린다"고 말했다.

특히 "타결 전임에도 도민들의 출근길을 위해 첫차 운행을 해주신 것에 도민을 대표해서 감사 말씀을 드린다"며 "노사 합의 내용이 빛나도록 근무 여건과 경영 여건 개선을 위해 경기도가 적극 지원하며 앞으로도 노사와 함께 힘을 모으겠다"고 약속했다.

김동연 경기도지사가 1일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

AD

앞서 경기도버스노조협의회는 지난달 30일 오후 4시부터 이날 오전 6시까지 경기지방노동위원회에서 사용자 단체인 경기도버스운송사업조합과 14시간에 걸쳐 최종 조정회의를 갖고 임금 협약안에 합의했다.

이에 따라 노조협의회는 이날 첫 차 운행부터로 예고했던 전면 파업을 철회하고 전 노선 정상에 들어갔다.





AD

노조협의회 측이 한때 협상 결렬을 선언하고 경기지방노동위원회에 조정 중지를 신청하는 등 난항을 겪기도 했으나 양측이 한발씩 양보해 준공영제 노선은 임금 8.5% 인상, 민영제 노선은 월 40만원 인상하는 안에 의견을 모았다. 또 상대적으로 열악한 민영제 노선의 처우개선을 위해 2027년 1월부터 민영제 노선도 준공영제의 임금 및 근무 형태와 동일하게 바꾸기로 했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>