부산 기장군, ‘죽도 관광자원화 사업’ 본격 추진…토지 매입 완료

'기장 2경 죽도' 유니크 관광자원으로 조성

기장군(군수 정종복)은 기장 8경 중 하나인 죽도(기장읍 연화리)의 토지 매매계약을 최근 완료하고 '죽도 관광자원화 사업' 추진에 속도를 내고 있다고 30일 전했다.

죽도는 연화리 해안과 인접한 섬으로 수려한 경관을 자랑해 기장 8경 가운데 '제2경'으로 꼽히지만, 사유지로 출입이 제한돼 관광명소의 역할을 제대로 하지 못했다.

군은 2년여간 토지 소유자와 협상을 이어온 끝에 지난 29일 매매계약을 최종 체결하고, 현재 소유권 이전 절차를 진행 중이다. 이번 매입을 계기로 죽도를 기장의 '유니크 관광자원'으로 개발해 연간 1000만명 이상이 찾는 오시리아관광단지 방문객을 지역 내로 유입한다는 계획이다.

군은 내년부터 기본 및 실시설계를 신속히 진행하고, 죽도의 주야간 경관을 새롭게 디자인하는 한편 각종 공모사업 참여를 통해 국비 확보에도 총력을 기울일 방침이다.





정종복 기장군수는 "천혜의 자연환경을 보존하면서 주민과 전문가 의견을 반영해 죽도를 바다의 쉼터이자 차별화된 관광명소로 조성하겠다"며 "오시리아 방문객을 적극 유치해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

정종복 기장군수가 죽도 관광자원화 사업 현장을 점검하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

