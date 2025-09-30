"김민석으로 가시죠" 與 종교단체 동원 의혹에…정청래 "철저히 조사"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주당 '신도 3000명 경선 활용 시도' 녹취록 공개

진종오 "국정조사 등으로 진실 밝혀야"

더불어민주당이 특정 종교단체 신도 3000명을 경선에 활용하려 했다는 의혹이 제기됐다.

진종오 국민의힘 의원은 30일 국회에서 기자회견을 열고 "민주당 소속 서울시 문화체육관광위원회 김모 위원장이 종교단체 신도 3000명의 개인정보를 확보해 이를 2026년 민주당 경선에 활용하려 한 정황이 드러났다"고 밝혔다.

진 의원이 공개한 녹취록에 따르면 해당 문체위원장실의 한 직원은 제보자에게 신도 3000명 명단을 확보하고 이들을 권리당원으로 만들기 위해 6개월 동안 당비를 대납하겠다며 회유했다.

아울러 당원들이 자발적으로 가입한 것처럼 조작하기 위해 액셀 형태로 확보한 명단을 수기로 작업할 시간이 필요하다고 전했다.

김모 위원장은 당원 가입 목적과 관련해 "후보를 선택할 권리가 주어지니 내년 2~3월쯤 전화나 URL이 가면 그때 링크를 클릭해 선택해주면 된다"고 설명했다. 제보자가 "옛날 경선할 때처럼 지령이 또 내려오나"라고 묻자 김모 위원장은 "김민석으로 가시죠"라고 답했다.

어느 종교단체인지 묻는 말에 진 의원은 "조만간 밝혀질 것 같은데 지금은 말씀드리기 어렵다"며 말을 아꼈다. 조만간 관련 추가 폭로에 나설 예정이다.

진 의원은 "민주당이 종교단체 신도를 권리당원으로 조작해 특정 후보를 밀어주려 했다는 사실은 단순한 당내 문제가 아니라 민주주의를 무너뜨리는 반헌법적 행위"라며 "국민의힘은 국정조사 등 모든 수단을 동원해 진실을 밝히고 책임을 묻겠다"고 강조했다.

그러면서 "이번 녹취가 사실이라면 민주당은 특검이든 무엇이든 당당히 조사받으라"며 "김민석 총리와 이와 연루돼 있다면 당장 사퇴하고 조사에 임하길 바란다"고 촉구했다.





이에 대해 정청래 민주당 대표는 윤리감찰단과 서울시당에 철저한 조사와 위법 사항이 있을 경우 징계 조치하도록 지시했다. 시·도당에는 지난 8월 하달한 공문인 '입당원서 처리지침 및 제출'과 관련해 위법 사항이 있을 경우 공문(제재방안 공지)에 따라 엄중한 조치를 취하겠다는 방침이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

