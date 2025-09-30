정 많고 잘 웃던 40대 가장, 3명에 새 삶 주고 하늘로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뇌사 상태서 장기를 기증하고 하늘로 간 기증자 박성철씨. 한국장기조직기증원

AD

회의 도중 쓰러져 뇌사 상태가 된 40대 가장이 삶의 마지막에 장기를 나눠 3명을 살렸다.

30일 한국장기조직기증원에 따르면 박성철씨(46)는 7월 17일 한림대학교 성심병원에서 간과 양쪽 신장을 기증해 3명에 새 삶을 주고 떠났다.

앞서 박 씨는 같은 달 11일 회사에서 회의 중 정신을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐지만, 끝내 가족 품으로 돌아가지 못했다. 박 씨의 가족들은 그가 어디선가 살아 숨쉬기를 바라는 마음으로 기증을 결심했다.

유족에 따르면 서울에서 2남 1녀 중 장남으로 태어난 박 씨는 정이 많고 잘 웃는 성격으로, 주변 사람들에게 늘 자상하고 따뜻한 사람이었다. 졸업 후 자동차 도장 업무를 배워 25년간 자동차 서비스센터에서 도장 일을 했고, 자연을 좋아해서 주말이면 가족과 함께 산책과 등산을 즐겼다고 한다.





AD

박 씨의 아내 김효은 씨는 아직 어려 죽음을 알지 못하는 4살 딸에게 "아빠는 별이 됐다"고 해뒀다. 김 씨는 "인사 한번 못하고 헤어진 것이 너무 슬프고 아직도 실감이 나지 않아. 다음 세상에서는 다시 만나서 오랜 시간 행복하고 건강하게 지내자. 하늘에서 잘 지내고 건강해. 우리 꼭 다시 만날 것 같아. 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>