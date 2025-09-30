대전교육청, '에듀힐링센터' 개관식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교원 대상으로 맞춤형 개인 상담·집단 상담 제공

사진=대전교육청 제공

AD

교원을 대상으로 맞춤형 개인 상담과 집단 상담을 제공하고, 교육활동 침해 사안 발생 시 전문 변호사 상담·동행, 교원보호공제 연계 등 법률·제도적 지원까지 연결하는 원스톱 체계를 운영하는 에듀힐링센터가 이전 개관했다.

대전교육청이 30일 시의회 의원, 교육청 관계자, 학생·교사· 학부모 대표가 참여한 가운데, 행복한 대전교육을 열어가기 위한 교육공동체 마음 건강 종합지원센터인 에듀힐링센터 개관식을 개최했다.

센터는 2016년 정식 개원 이후 대전교육정보원에 자리하며 교직원과 학부모의 심리 상담 및 치유 프로그램, 성장 연수 등의 운영을 통해 교육공동체가 안심하고 교육활동에 전념할 수 있도록 지원해 왔다.

이번에 대전갈마초등학교 교사동으로 이전한 센터는 연면적 2401㎡, 3층 규모에 12개 상담실과 연수실·회의실·힐링 공간 등을 갖춘 독립 공간으로, 한층 전문적이고 체계적인 마음 건강 지원 기반을 갖추게 됐다.

센터는 교원성장 클래스 소·중·해, 힐링닥터콘서트, 마음 쉼 치유캠프 등 교육활동 침해 예방과 성장을 위한 다양한 프로그램을 추진하며 상호존중의 학교문화 확산에도 기여하고 있다.

이번 센터 개관으로 전문 상담공간과 연수 공간을 새롭게 마련해 보다 심층적이고 체계적인 심리 치유 및 내적 성장 지원이 가능해졌다.

센터는 교육공동체 전체의 마음 건강을 종합적으로 돌보는 거점으로 기능하며, 존중과 신뢰가 살아 있는 행복한 학교문화를 만들어 가는 데 기여할 것으로 기대된다.





AD

설동호 대전교육감(사진=대전교육청 제공)

설동호 교육감은 "에듀힐링센터의 개관은 교육공동체의 마음 건강을 책임지는 든든한 동반자로서 새로운 출발을 의미한다"며 "앞으로도 소통과 협력, 화합을 바탕으로 존중과 배려의 학교문화를 정착시키기 위한 다양한 정책을 펼쳐 나갈 예정"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>