최윤범 고려아연 회장, 온산제련소 방문…게르마늄 공장 준비상황 점검

방산 핵심 소재 '게르마늄' 투자 현황 확인

전략광물 공급망 강화와 안전 관리 강조

노조에 "38년 무분규 달성 감사 인사"

최윤범 고려아연 회장이 울산 온산제련소를 찾아 게르마늄 공장 신설 준비 상황을 점검했다. 게르마늄은 야간투시경·열화상 카메라 등 방위산업에 쓰이는 전략광물로, 고려아연은 약 1400억원을 투입해 2028년 상반기 상업 가동을 목표로 하고 있다.

고려아연은 최 회장이 지난 28~29일 온산제련소를 방문해 희소금속 공정을 둘러보고 생산 현장의 애로사항을 청취했다고 30일 밝혔다. 고려아연은 국내에서 유일하게 안티모니·인듐·비스무트·텔루륨 등 전략 광물을 생산한다.

최윤범 고려아연 회장(왼쪽)이 지난 28~29일 울산 온산제련소를 방문해 희소금속 공정을 둘러보고 생산 현장의 애로사항을 청취했다. 고려아연

최 회장은 팀장 회의에 참석해 "국가 핵심기술을 보유한 기간산업으로서 국익에 기여한다는 자부심을 가져달라"고 임직원에게 당부했다. 또 2025년 임금·단체협약을 무분규로 타결한 노동조합에 감사 인사를 전하며 "38년 연속 무분규는 102분기 연속 흑자보다 더 큰 성취"라고 언급했다.

문병국 노조위원장은 경영권 분쟁과 불안한 대외 환경 속에서도 회사를 지탱한 경영진에 감사를 표한 것으로 알려졌다. 그러면서 최 회장이 올해 초 사내근로복지기금에 출연한 회사 주식 3만8000주(당시 약 405억 원 상당)를 언급하며 지속적인 복지 지원을 요청했다.





최 회장은 끝으로 "안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 가치"라며 현장 안전 관리 강화를 주문했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

