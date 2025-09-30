[Q&A]24시간 외환시장, 역외 원화결제 구축 의미는?

지난 26일 기획재정부는 한국 증시의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 위해 내년 상반기를 목표로 외환시장에서 '24시간 운영체제'와 '역외 원화결제시스템'을 구축하겠다고 발표했다. 정부는 이날 오전 이재명 대통령이 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 증시 개장을 알리는 타종 행사를 진행한 뒤 '한국경제설명회(IR) 투자 서밋' 행사에 참여해 이같이 밝혔다.

현재 우리나라 외환시장이 어떤 상황인지, 정부가 외환시장 개혁 방안을 추진하는 이유가 무엇인지, 이렇게 해도 외환 관련 문제가 없는지 등에 대해 기재부 관계자의 설명을 들어봤다.

Q. 현재 한국 외환시장은 어떤 구조인가?

A. 지금 한국 외환시장은 ‘역외시장’이 없고 ‘역내시장’만 있다. 말 그대로 한국 안에서만 원화를 외국 통화로 바꿀 수 있고, 한국 안에서만 원화가 공식적으로 거래되는 구조라는 의미다.

외환시장은 외환(원화)의 수요와 공급자가 만나는 곳인데 우리나라에서는 두 개의 중개회사인 ‘서울외국환중개’와 ‘한국자금중개’ 을 통해서만 외환의 수요자와 공급자가 만날 수 있다. 은행들이 이 중개회사에 주문을 내면 이 중개회사들이 비드(외환을 사려는측)과 오퍼(외환을 팔려는측)의 조건을 따져서 거래를 성사시킨다.

누구나 중개회사를 통해서 외환을 사고팔 수 있는 건 아니다. 중개회사를 통해서 외환을 사고팔 수 있는 주체는 외국환은행들이다. 정부로부터 외환거래를 인가받은 은행들을 말한다. 우리, 하나, 신한, 국민, 기업은행 등이 모두 외국환은행 인가를 받았다. 산업은행, 수출입은행도 인가를 받았다. 작년부터는 우리나라에 라이선스를 받은 외국 금융기관도 참여가 가능하다. 외국회사에 중개 인가권을 주지 않았기 때문에 우리나라는 이렇게 역내시장만 있는 것이다.

또 미국 투자자가 한국 주식을 사려면 원화가 필요하지 않나? 그런데 뉴욕에서는 원화를 바로 살 수가 없다. 반드시 한국시장에 들어와서, 한국에 있는 은행 계좌를 통해 원화를 바꿔야 한다. 거래 시간도 한국 기준으로 제한되어 있다. 한국 외환시장은 아침 9시에 열어서 다음 날 새벽 2시까지만 운영한다. 그래서 미국이나 유럽 투자자가 자국의 낮 시간에 장이 열렸을 때 원화를 사고 싶어도, 이미 한국 시장이 닫혀 있으면 거래할 방법이 없는 것이다.

Q. 해외와의 차이점은?

A. 외국은 중개사 인가를 특별히 주지 않고 무수한 플랫폼에서 자유롭게 거래된다. 우리나라는 역내 플랫폼이 정해져 있고 참가할 수 있는 기관도 제한되어 있다. 외국은 은행간 시장과 대고객시장의 구별도 없다.

예를 들어 미국 달러나 일본 엔화, 유로화는 사실상 전 세계 어디서나, 24시간 거래 가능하다. 런던·뉴욕·홍콩·싱가포르 같은 주요 금융허브에서 달러나 엔화를 자유롭게 사고팔 수 있고, 각 나라 중앙은행의 결제망을 통해 안전하게 최종 결제까지 이뤄진다.

예를 들어 독일 투자자가 아시아 주식을 사려고 엔화가 필요하다면, 굳이 일본에 가서 계좌를 만들 필요가 없다. 런던에 있는 은행에서 바로 엔화를 바꿀 수 있고, 결제도 일본은행의 글로벌 시스템을 통해 매끄럽게 된다. 반면 한국 원화는 다르다. 외국 투자자가 런던이나 뉴욕에서 원화를 직접 바꿀 수 없고, 반드시 한국에 있는 은행 창구를 거쳐야만 거래가 가능하다.

Q. 역내시장만 있어서 어떤 문제가 있나?

A. 우선 NDF(차액결제선물환) 시장이 다소 기형적으로 발달하는 결과로 이어졌다고 본다. 외국인들은 한국 원화를 직접 결제할 수 없으니까, 우회 방법을 만들었다. NDF는 말 그대로 원화를 실제로 주고받는 게 아니라, 국내가 아닌 역외 시장에서 환율 변동에 따른 차액만 달러로 정산하는 방식이다. 예를 들어 싱가포르에 있는 투자자가 “앞으로 원·달러 환율이 1300원에서 1350원으로 오를 것 같다”고 생각할 때 미리 NDF 계약을 맺는다. 만약 진짜로 환율이 1350원이 되면, 계약 상대방이 달러로 그 차액만 지급한다. 즉, 원화를 직접 쓰지 않고도 원화 환율에 투자하는 것이다. 원화에 대한 외국인들의 수요가 없지는 않은데 우리가 규제하고 있으니까 형성된 시장으로 보고 있다.

Q. 앞으로 어떻게 변하나?

A. 외국인이 뉴욕에서 한국 주식을 사려는데, 원화를 바로 바꿀 수 있도록 하고자 한다. 굳이 한국 시장 열릴 때까지 기다릴 필요도 없고, 환율 위험 관리도 즉시 할 수 있다. 이렇게 되면 한국 주식·채권에 대한 외국인 투자 수요도 늘어날 수 있다.

역외시장을 완전 개방하는 것은 아니다. 역외 원화결제 시스템을 구축해 외국인의 원화거래 불편을 실질적으로 해소하고자 하는 게 핵심이다. 원화 거래 불편을 해소한다는 의미는 결국 은행끼리 원화의 충분한 결제가 일어날 수 있도록, 각 은행에서 원화 예금이 만들어지도록 하는 의미다. 뉴욕은행에서 원화 계좌를 열 수 있도록 하는 것이다. 그러면 24시간 거래 유인이 생긴다. 외국인간 원화거래와 보유(예금), 조달이 자유롭게 가능해진다.

AD

Q. 여태까지는 왜 안됐나?

가장 큰 이유는 1997년 외환위기 경험 때문이다. 당시 원화 가치가 급락하면서 해외 투기세력이 원화를 대거 팔아치우는 바람에 위기가 심화됐다. 이 경험 때문에 당국은 외국인들이 원화를 갖지 못하도록 막아놨다. 외국인들이 원화(예금)을 갖고 있다가 한꺼번에 던지면서 원화가치가 폭락할까봐 우려했기 때문이다. 그래서 외국환거래법을 통해 원화를 외국인들이 갖지 못하게 막아놓고 증권 투자시에만 일시적으로 달러를 가져와서 바꾸고 끝나면 나가라는 취지로 외환 운영을 해왔다. 외국인들이 해외에서 원화를 자유롭게 거래하지 못하도록 한 것이다.

Q. 지금은 왜 가능한가?

A. 가장 중요한 건 한국의 대외 건전성이 매우 튼튼해졌다는 점이다. ‘서학개미’의 힘이기도 하다. 지난 1월부터 7월까지 보면 우리나라 경상수지 흑자를 낸 것보다 해외 증권 등에 투자한 것이 200억 달러 더 많다. 순대외자산(올해 2분기말 기준 1조 302억달러)이 어마어마하다. 아무리 열심히 수출을 해도 내국인들의 해외투자가 이 정도 되면 당연히 환율은 상승할 수밖에 없다. 이른바 ‘서학개미’들이 해외 투자를 위해 나가기는 매우 쉬운데, 반대(해외에서 들어오는 투자)가 너무 어려우면 환율은 올라간다. 환율은 안정적으로 유지되는 게 가장 좋다고 본다. 또 외환보유액도 충분한 편으로 평가받고 있다. 쉽게 말해, 지금은 한국이 외환위기 때처럼 외국 투기세력의 공격에 쉽게 흔들릴 처지가 아니라는 게 당국의 판단이다. 또 외환시장이 넓어질수록 어느 한 주체가 쉽게 흔들 수 있는 시장이 아니게 되는 이점도 있다.

Q. 해외 수요는 실제로 확인했나?





AD

A. 그렇다. 정부가 MSCI 투자자들과 만나서 충분한 수요를 확인했다. 투자자들이 필요하다고 언급한 만큼 수요는 있을 걸로 보고 있다. 또 NDF 시장은 현물환 시장의 2~3배로 추정하기 때문에 원화 수요가 있다고 추정해볼 수밖에 없다. 한국은행이 주요 글로벌 투자은행(IB), 자산운용사들과 협의하면서 실제 수요를 확인했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>