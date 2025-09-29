광양제철소 "지역사회와 동행"…추석연휴 앞두고 연합봉사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광양 신기·명주마을서 400여명 '구슬땀'

주거환경개선·마을환경정화·문화공연 등

포스코 광양제철소(소장 고재윤)가 추석 연휴를 앞둔 지난 27일 광양시 옥곡면 신기마을과 명주마을에서 지역 이웃들을 위한 맞춤형 연합봉사활동을 펼치며 나눔의 가치를 실천했다.

연합 봉사활동은 광양제철소가 포스코 고유의 문화인 봉사와 나눔의 정신을 적극 실천하고 지역사회와 동행하는 제철소로 거듭나겠다는 의지 아래 매년 진행되고 있으며, 광양제철소 산하 재능봉사단이 대거 참여하는 봉사활동이다.

광양제철소 봉사단원들이 벽화를 위한 밑도색 작업을 진행하고 있다. 광양제철소 제공

AD

이번 연합봉사활동에는 권향엽 더불어민주당 의원, 정인화 광양시장, 최대원 광양시의장, 고재윤 포스코 광양제철소장을 비롯해 광양제철소 재능봉사단 32개와 광양시 여성단체협의회, 광양시청 작은나눔회 등 400여명이 함께하며 따뜻함을 더했다.

봉사자들은 이번 연합봉사활동이 단순한 일회성 행사에 그치는 것이 아니라, 지역사회와의 진정한 상생을 실천하겠다는 목표 아래 신기마을과 명주마을 곳곳을 누비며 다양한 봉사활동을 펼쳤다.

봉사 현장에는 봉사자들의 따뜻한 손길과 정성이 가득했다. 봉사단원들은 이른 아침부터 구슬땀을 흘리며 마을 곳곳을 청소하고, 낡은 집의 벽지를 새로 바르고, 고장 난 전등을 교체하는 등 세심한 배려로 주민들의 불편을 해소했다.

특히, 각자의 재능을 살려 봉사활동을 펼치겠다는 취지로 탄생한 광양제철소 재능봉사단만의 특장점을 적극 활용해 전기점검, 집수리, 도배, 방역 등의 봉사활동이 진행돼 주민들로부터 큰 호응을 얻었다.

연합봉사활동이 진행되는 도중 펼쳐진 다양한 문화재능 나눔도 눈길을 끌었다. 재능봉사단원들은 각자 부스를 설치해 네일아트, 음료 제공, 장수사진 촬영, 발마사지, 목공예품 나눔 등을 진행했으며, 야외 공연장에서는 광양제철소 통기타 봉사단과 섹소폰 봉사단을 비롯한 초청가수 공연, 청소년 댄스 공연 등이 펼쳐져 주민들의 얼굴에 웃음꽃을 피웠다.





AD

고재윤 광양제철소장은 29일 "지역사회와 동행하는 제철소가 되기 위해 앞으로도 다양한 봉사와 나눔 활동을 지속적으로 펼칠 것이다"며 "지역 주민들과의 소통을 강화하고, 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>