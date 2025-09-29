중기부-목포시-한국벤처투자, '지방 살리기' 뜻 모았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상생 자매결연 협약 체결

지방 활성화 위한 다양한 교류 추진

중소벤처기업부는 29일 전남 목포시 '목포미식문화갤러리해관1897'에서 목포시 및 한국벤처투자와 상생 자매결연 협약을 체결했다.

이번 협약은 지난달 7일 발표한 '지방 살리기 상생소비 활성화 방안'의 일환으로, 중기부는 이날 목포시와의 협약을 시작으로 통영시, 무안군과 차례로 자매결연을 맺고 지방 소비 확대 및 관광 활성화를 위한 다양한 교류 및 상생협력을 추진할 계획이다.

한성숙 중소벤처기업부 장관(왼쪽에서 세 번째)이 29일 전남 목포 미식문화갤러리 해관 1897에서 열린 '지방살리기 상생 자매결연 업무협약식'에서 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 중소벤처기업부

한성숙 중기부 장관은 "목포는 미식의 도시로 유명할 뿐 아니라 목포항과 유달산을 비롯한 자연경관, 지붕 없는 박물관이라 할 만큼 근현대역사문화 유산도 풍부한 매력적인 도시"라며 "오늘 협약식으로 목포에 대한 국민적 관심이 커져 지역에 활력을 불어넣고 새로운 희망을 만들어 가는 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.

이날 협약식에는 조석훈 목포시장 권한대행과 더불어민주당 김원이 국회의원, 이대희 한국벤처투자 대표 등이 참석해 실질적인 상생협력과 지속적인 교류를 통해 지방소멸 위기를 극복하고 지역경제에 활력을 불어넣겠다는 의지를 모았다.





한 장관은 협약식 이후 목포의 대표적인 전통시장인 동부시장을 방문해 지역 특산물 구매하고 상인들의 의견을 청취했다.





