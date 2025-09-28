"담양의 미래, 청년 손으로"…청년정책위원 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 2일까지 6명 모집

청년정책 심의·조정 역할

전남 담양군(군수 정철원)은 청년의 군정 참여 확대와 실효성 있는 청년정책 추진을 위해 오는 10월 2일까지 '제1기 담양군 청년정책위원회' 위원을 공개 모집한다고 28일 밝혔다.

청년정책위는 청년이 체감할 수 있는 정책을 실현하기 위한 청년 참여 기구로, 위원은 임기 2년 동안 담양군 주요 청년정책과 현안에 대한 심의·조정 역할을 맡는다.

모집 인원은 전체 15명 중 당연직을 제외한 6명이며, 지원은 19~49세로 담양에 거주하거나 관내 학교·직장·단체 등에서 활동 중인 청년 가운데 청년정책 관련 경험과 전문성을 갖춘 사람이면 누구나 가능하다. 자세한 사항은 누리집 공지 사항에서 확인할 수 있다.

한편 군은 청년의 지역사회 참여를 넓히기 위해 '제4기 담양군 청년정책협의체'를 운영하고 있으며, '전남형 청년공동체 활성화 사업'을 통해 5개 팀의 공동체 활동을 지원하고 있다.

내년에는 청년인구 유입·정착을 위해 청년센터를 신설하고, '청년 담양 로컬 정착 지원사업'과 군복무 청년의 상해·질병 사고를 대비한 '군복무 청년 상해보험 지원사업'도 새롭게 추진할 계획이다.





정철원 군수는 "청년정책위원회에 열정과 전문성을 가진 청년들의 적극 지원하길 기대한다"며 "청년이 머무르는 담양을 만들기 위한 정책 추진에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.





