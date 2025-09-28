민주당, 김정재 의원 '호남 망언'에 사퇴·제명 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토위 소속 민주당 의원들 "국민 통합 해치는 최악의 망언"

전현희 최고위원 "사투리 탓 변명…즉각 제명 추진"

국민의힘 내부 해명·조치 요구 목소리 고조

더불어민주당은 '호남에서는 불 안 나나'라는 발언으로 논란을 빚은 국민의힘 김정재 의원에 대해 의원직 사퇴와 제명 징계를 강력히 촉구했다.

김정재 국민의힘 의원. 연합뉴스.

국회 국토교통위원회 소속 민주당 의원들은 28일 국회에서 기자회견을 열고 "망언의 의도를 어떻게 포장하든 김 의원은 국민께 사과하고 국회의원직에서 물러나는 것이 정상"이라고 밝혔다.

이들은 김 의원의 발언을 "단순히 지역 비하를 넘어 국가적 재난과 고통을 정쟁의 도구로 삼으려는 반인륜적인 행태이며 국민 통합을 저해하는 최악의 망언"이라고 규정하며 강하게 비판했다. 이어 "김 의원은 국민을 대표하는 국회의원으로서 더는 남아 있을 자격이 없다"며 즉각적인 사과와 자진 사퇴를 요구했다.

당 지도부에서도 강경한 발언이 이어졌다. 전현희 최고위원은 국회 기자간담회에서 이번 논란을 '역대급 망언'으로 규정하며 "사투리 탓이라는 옹졸한 변명을 내놓았다"고 지적했다.





전 최고위원은 "국민의힘이 이전 송언석 원내대표의 망언에 대해 아무런 해명이나 반성조차 하지 않은 채 또다시 역대급 망언이 터졌다"고 비판하며 "김 의원에 대한 제명을 즉각 추진하겠다"고 밝혔다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

