월요일 금융권 초비상…정부 전산망 화재 '전방위 차질'

주민등록증 진위확인 중단에 신분 확인 막혀

공공 마이데이터 끊기며 대출 심사도 '멈춤'

금융사 비상회의 소집…"대면 서류 준비해야"

국가정보자원관리원 (국정자원) 화재로 정부 전산망이 사실상 마비되면서 은행권 전반에 업무 차질이 확산하고 있다. 단순한 시스템 오류가 아닌 주민등록증 진위확인·전자증명서 발급 등 핵심 인프라가 멈추면서 비대면 계좌 개설부터 대출 심사, 카드 발급까지 금융 생활 전반에 불편이 불가피한 상황이다.

28일 금융업계에 따르면, 지난 26일 발생한 화재로 주민등록증 기반 본인확인 서비스가 중단돼 은행의 비대면 계좌 개설은 운전면허증·여권·외국인등록증이나 이미 발급된 모바일 신분증을 보유한 경우에만 가능한 것으로 알려졌다. 신분증 대체 수단이 없는 고객은 모바일 뱅킹은 물론 체크카드 발급조차 차단됐다. 창구를 찾더라도 정부 발급 서류 자체가 나오지 않아 업무 처리가 지연되는 악순환이 이어지고 있다.

특히 공공 마이데이터 서비스 중단은 대출 시장에 직격탄이 되고 있다. 일부 은행들은 소득·재산 증빙을 전자적으로 조회하지 못해 신용대출이나 주택담보대출 심사를 중단했다. 실물 서류를 확보해야 하는 불편이 커지면서 부동산 거래, 생활자금 수요자들이 큰 불확실성에 직면했다. 인터넷전문은행은 대체 창구가 없어 더 큰 타격을 입었다. 카카오뱅크는 서류 이미지 업로드 방식으로 긴급 대안을 마련했지만, 케이뱅크·토스뱅크는 일부 대출 상품 접수가 불가능한 상태다.

혼란이 확산하자 금융지주와 은행들은 일제히 위기 대응 체제를 가동했다. 신한금융, 하나금융, KB금융, 우리금융, NH농협금융 등 주요 금융사들은 리스크 담당 임원 주재 회의를 잇따라 열고, 영업점 대응 매뉴얼과 고객 안내 방안을 전사적으로 점검하고 있다. 일부 은행은 29일부터 정상 영업 재개를 대비해 전 직원 공지와 콜센터 대응 지침을 배포할 계획이다.





카드·보험업계도 운전면허증 등 대체 인증 수단을 안내하며 혼란 최소화에 나섰다. 상호금융권 역시 자체 대응책 마련에 들어갔다. 금융당국은 전날에 이어 이날 오후 업권별 피해 상황을 다시 점검하기 위해 긴급회의를 연다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

