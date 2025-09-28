포항시, 전국 최초 ‘이차전지’ 테마 마라톤 개최… 8500명 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이차전지 산업 메카 포항, 시민·기업 함께 뛰는 참여형 축제



포항대학교·기업 홍보관 운영… 이차전지 산업 전국에 홍보

포항시는 28일 송도해수욕장에서 '2025 포항 이차전지 전국 마라톤대회'를 개최해 이차전지 특화도시 위상을 전국에 각인시켰다.

전국 8500여명의 마라토너가 참여하며 성황리에 행사를 마쳤다.

포항시는 28일 송도해수욕장에서 ‘2025 포항 이차전지 전국 마라톤대회’를 개최했다. 포항시 제공

이번 대회는 전국 최초의 '이차전지' 테마 마라톤으로 포스코퓨처엠, 에코프로 등 포항을 대표하는 이차전지 기업들이 참여해 산업 홍보의 장이 됐으며, 포항대학교 등 교육기관도 함께해 인재 양성과 산업 발전을 결합한 의미 있는 축제로 자리매김했다.

전국 각지의 마라톤 동호인, 시민들이 함께 어울리는 참여형 축제로 진행된 이번 대회는 하프, 10㎞, 5㎞ 코스로 나뉘어 진행됐다.

송도해수욕장을 출발해 영일대해수욕장과 환호해맞이공원, 죽천해수욕장 입구(에코프로 인근)까지 이어지는 해안 코스로, 참가자들에게 포항의 해안 절경 등 아름다운 풍광을 선사했다.

이번 대회 결과는 하프코스 남자부 1위는 박영범(포항), 여자부 1위는 공미선(김해)이 차지했다. 10㎞ 남자부 1위는 정운산(구미), 여자부 1위는 이남경(울산), 5㎞ 남자부 1위는 정세환(울산), 여자부 1위는 허소정(포항)이 우승했다.

대회 안전과 원활한 운영을 위해 포항 남·북부 경찰서, 소방서, 시설관리공단이 협력했으며, 포항대학교와 지역 자생단체 자원봉사자들이 코스 관리와 편의 부스 운영을 맡아 원활한 현장 운영을 지원했다.





이강덕 시장은 "첫 대회임에도 많은 관심과 참여 덕분에 성공적으로 치러져 포항의 새로운 미래 산업을 공유하고 알리는 자리가 됐다"며 "앞으로도 시민과 기업이 함께하는 혁신 축제를 지속해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

