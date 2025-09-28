구자은 LS그룹 회장 "국제정세 변화 속 기회 포착, 파도에 올라타야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구자은, 퓨처 데이서 글로벌 산업 질서 변화 대응 강조

AI·양자 기술 등 20개 신사업 프로젝트 발표…CES 참관 기회 제공

구자은 LS그룹 회장이 글로벌 산업 질서 변화 속에서 기업의 성패가 현재의 대응 방식에 달려 있다고 강조했다.

28일 LS그룹에 따르면 구 회장은 지난 26일 경기 안양 LS타워에서 열린 'LS 퓨처 데이(Future Day)'에서 "세계 질서가 크게 변화하는 상황에서 우리는 이 시기의 대응 방법에 따라 기업의 성공과 몰락이 좌우된다는 역사적 교훈을 알고 있다"고 말했다.

그는 "퓨처 데이에서 공유된 우수 아이디어들이 변화의 파도를 기회로 전환해 미래로 나아가는 이정표가 될 것"이라며 "불확실한 미래를 두려워하지 않고 시대 전환에 능동적으로 대응하는 인재, 그것이 지금 LS에 필요한 퓨처리스트"라고 밝혔다.

올해 4회를 맞은 퓨처 데이는 구 회장이 추진하는 '양손잡이 경영'을 가속하기 위해 2004년부터 이어온 'LS 티 페어(T-Fair)'를 확장한 행사다. 행사에는 그룹 계열사 최고경영자와 최고운영책임자 등 임직원 200여명이 참석했다.

현장에서는 인공지능(AI) 데이터센터용 케이블 개발, 양자 기술 기반 센서 솔루션 구축 등 20개 프로젝트가 발표됐고, 우수사례로 선정된 임직원에게는 내년 미국에서 열리는 CES 2026 참관 기회가 주어졌다.

또 박종훈 지식경제연구소장과 최준영 법무법인 율촌 전문위원 등 외부 전문가들이 강연자로 나서 '힘의 논리로 변화된 세계 질서'와 '대한민국 기업 생존 법칙'을 주제로 발표했다.





LS그룹은 매년 가을 퓨처 데이를 정례화해 임직원이 함께하는 그룹 차원의 축제로 발전시킨다는 계획이다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

