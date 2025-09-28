성동구, 챗GPT 활용 'AI 아이디어 챌린지' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 25일까지 선착순 모집

서울 성동구(구청장 정원오)가 생성형 인공지능(챗GPT)을 활용해 일상 속 문제 해결 아이디어를 발굴하는 ‘2025 성동 AI 아이디어 챌린지’를 올 11월 한 달간 운영한다. 참가자는 10월 25일까지 선착순 모집한다.

성동구 제공.

이번 챌린지는 성동구 관내 초등학교 4학년부터 중학교 3학년까지 50명을 대상으로 마련됐다. 참여 학생들은 매주 토요일 성동 AI·미래기술체험센터에서 교육을 받고, 최종적으로 ‘AI 활용 경진대회’에 참여한다.

프로그램은 생성형 인공지능 활용 교육, 팀별 아이디어 회의 및 발표 준비, 아이디어 경진대회, AI 분야 기업 탐방 등 네 단계로 진행된다. 참가 학생들은 5인 1팀, 총 10팀으로 구성돼 교육 전문가 멘토의 도움을 받아 환경·교육·문화 등 다양한 주제 해결 방안을 기획하고, 발표 자료를 제작한다.

경진대회는 11월 22일 열리며, 상위 5개 팀에게는 성동구청장상이 주어진다. 시상은 최우수 2팀, 우수 2팀, 협업상 1팀으로 진행된다. 이어 11월 29일에는 글로벌 소프트웨어 기업 오라클 현직자 특강과 기업 탐방이 예정돼 있어 참여 학생들에게 AI 분야 진로 탐색의 기회도 제공된다.

참여를 원하는 학생은 10월 25일까지 홍보물에 게재된 QR코드를 통해 신청하면 된다. 모집은 선착순으로 진행된다.





정원오 성동구청장은 “이번 챌린지를 통해 아이들이 AI를 활용해 우리 사회에 기여하는 방법을 배우고, 미래 인재로 성장하는 계기가 되기를 바란다”며, “앞으로도 변화하는 미래 사회에 대비할 다양한 기회를 만들어 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

