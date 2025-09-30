본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다

우수연기자

입력2025.09.30 07:00

수정2025.09.30 07:10

시계아이콘04분 48초 소요
언어변환 뉴스듣기

[현대차, 오버 더 모빌리티](34)
현대차의 상상초월 발명품

차량 내부 온도 낮추는 나노 쿨링 필름
흠집·스크래치 스스로 없애…'셀프 힐링' 기술
카메라에 맺힌 빗방울, 스스로 닦아내는 차
버섯 균사체로 만든 자동차 시트
펑크 없는 초탄성 타이어

편집자주[현대차, 오버 더 모빌리티]는 현대자동차그룹이 글로벌 3위로 올라설 수 있었던 혁신 비결을 정리한 콘텐츠입니다. 예로부터 자동차 산업을 주도한 국가가 글로벌 경제의 패권을 장악했습니다. 제조업의 꽃인 자동차 산업은 기술 발전과 수출, 고용의 측면에서 전방위적인 영향력을 발휘합니다. 과거 현대차가 빠른 추격자(fast follower)였다면 이제는 산업을 이끄는 선두 주자(first mover)로 부상했습니다. 글로벌 취재 현장에서 느낀 현대차의 과거와 현재, 미래의 주소를 그대로 전달해드립니다. 연재는 40회 이후 서적으로 출간될 예정입니다.
후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 미래 도시 모습. 픽사베이 제공
AD

이제 자동차는 더 이상 단순 이동 수단이 아니다. 현대차·기아 연구소와 사내 벤처 그리고 스타트업 현장에서는 공상 과학소설에서 읽을 법한 기술들이 개발되고 차는 날마다 새로워지고 있다.


여름철 열을 밖으로 배출하는 틴팅 필름, 긁힌 흠집을 스스로 치료하는 나노 코팅, 페인트칠을 하지 않아도 매끈하고 선명한 색을 띠는 무도장 차체 성형 기술, 여기에 버섯 균사체로 만든 시트 가죽과 공기 주입이 필요 없는 타이어, 라스트마일 배송을 책임질 자율주행 로봇까지 새로운 차를 만들 기술들이 모두 개발을 마쳤다.


아직 공상에 가까운 얘기처럼 느껴지지만 이 기술들은 환경 규제 대응, 비용 절감, 안전 강화라는 자동차 산업의 절박한 요구에서 비롯된 것들이다. 미래 이동 수단을 둘러싼 경쟁이 치열해지는 상황에서 현대차의 실험은 단순한 호기심이 아니라 내일을 위한 생존 전략에 가깝다. 현대차그룹 연구진과 관련 스타트업이 개발한 기상천외한 발명을 하나씩 따라가며 기술 발전이 우리 일상과 자동차 산업의 미래를 어떻게 바꿔놓을지 한번 상상해보자.


폭염 속 차에 탔는데 이미 차 안이 시원하다면?

대한민국의 7월 한낮. 외부 기온이 25도만 넘어도 한낮 차량 내부 온도는 섭씨 50도까지 급격히 올라간다. 뙤약볕 아래 서 있는 차를 멀리서 보기만 해도 숨이 턱 막히는 듯하다. 차 문을 열자 뜨거운 공기가 밀려온다. 운전석에 앉는 순간 뜨끈한 시트가 몸을 감싼다. 그런데 이상하다. 분명 '찜통'일 거라 각오했는데, 막상 앉아보니 견딜 만하다. 에어컨을 켜자 차 안은 금세 쾌적해졌다.


비밀은 자동차 유리에 붙인 '투명 복사 냉각 필름' 덕분이다. 이 필름은 눈에 보이지 않는 얇은 4개의 층으로 구성돼 있다. 태양광 중 열을 발생시키는 파장인 자외선과 근적외선을 효과적으로 반사하고, 일부 층에선 차량 내부에서 생긴 복사열(원적외선)을 바깥으로 방출한다. 덕분에 차량 내부 온도가 필름을 적용하지 않았을 때보다 최대 10도 이상 낮아진다.


기존 '선팅 필름'은 단순히 햇빛을 차단하는 수준이었다면 이 기술은 한 걸음 더 나아가 차가 스스로 열을 내보내는 능동적 냉각을 구현했다. 또 기존 필름은 열 차단 효과를 높이기 위해서는 틴팅의 농도가 짙어지면서 시야 확보가 어려웠다. 이 기술은 열 차단·배출의 효과를 누리면서도 유리의 투명도는 그대로 유지할 수 있다.


산업적 의미도 크다. 차량 냉방은 연료와 배터리를 크게 소모하는 요소 중 하나다. 이 필름이 보편화되면 여름철 전기차 주행거리가 늘어나고, 연비와 전비 효율 개선이 기대된다. 에어컨 사용이 줄면 이산화탄소 배출량도 감소한다. 강화되는 글로벌 환경 규제에도 대응할 수 있다.


후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 현대차는 파키스탄에서 나노 쿨링 필름 캠페인을 시행했다. 운전자가 나노 쿨링 필름이 시공된 차량 유리를 만져보고 있다. 현대차 제공
하룻밤 새 사라진 문콕 흠집, 내 차 스스로 고쳤다

후진 주차를 하다가 주차장 기둥에 차를 살짝 긁었다. 멀리서 보면 티가 나지 않지만 가까이서 들여다보니 흠집이 꽤 깊었다. 속은 쓰렸지만 일단 하루 정도 기다려보기로 했다. 혹시나 하는 마음에 '셀프 힐링(self-healing)' 기능이 있는 고분자 코팅 옵션을 선택해둔 덕분이다.


다음날 출근길에 확인해보니 전날 생겼던 스크래치가 말끔히 사라져 있었다. 미세한 상처나 스크래치는 그냥 두면 자동차 상태나 안전에 문제가 될 수도 있다. 첨단운전자보조기능(ADAS)에 사용되는 센서나 카메라 렌즈가 손상되면 올바른 신호를 감지하기 어렵고 차체에 난 흠집이나 균열은 부식으로 이어져 사고 시 충격 흡수력까지 떨어질 수 있다.


나노 셀프 힐링 기술은 사람 피부에 새살이 돋듯 자동차 표면의 스크래치를 스스로 회복하는 원리다. 특수 코팅에 포함된 고분자 물질이 상처가 날 때 일시적으로 분리됐다가 이후엔 가역적 화학반응을 통해 다시 결합하면서 원래 상태로 복원된다. 기존 방식과 달리 촉진제를 따로 쓰지 않아도 되고 열을 가할 필요도 없다. 상온에서 반복적인 재생이 가능하다는 점이 가장 큰 장점이다.


후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 자동차 표면에 생긴 스크래치. 현대차 제공
카메라에 맺힌 빗방울, 스스로 닦아내는 차

장맛비가 억수같이 쏟아지는 여름날. 앞 유리를 때리는 빗방울을 와이퍼가 쉴 새 없이 닦아낸다. 시야가 흐려져 운전이 쉽지 않아 첨단운전자보조장치(ADAS)를 켰다. 이런 날씨에 반자율주행 기능이 제대로 작동할까 싶었지만 기술력을 믿어보기로 했다.


이 차에는 특별한 카메라 센서 클리닝 기술이 적용돼 있다. 렌즈 앞에 씌운 커버 글라스를 회전시켜 오염을 제거하는 '로테이터캠(Rotator-Cam)' 기술이다. 흙이나 먼지 같은 오염물질은 물론, 렌즈에 맺힌 습기까지 효과적으로 없애준다.


기존의 렌즈 클리닝 방식은 크게 두 가지였다. 첫째는 팝업 노즐이 튀어나와 워셔액을 세차게 뿌려 이물질을 제거하는 방식이다. 하지만 워셔액이나 빗방울이 렌즈 표면에 뭉치면서 오히려 시야를 가리는 단점이 있었다. 둘째는 전동식 소형 와이퍼를 달아 직접 닦아내는 방식이다. 빗방울 제거에는 효과적이었지만 와이퍼가 왔다 갔다 하면서 카메라 시야를 가린다는 한계가 있었다.


현대차그룹이 2023년 개발한 로테이터캠 기술은 이 같은 문제를 해결했다. 카메라 렌즈를 보호하는 커버 글라스를 바깥에 한겹 씌우고, 이를 회전시키면서 고정된 와이퍼로 표면을 닦아내는 구조다. 워셔액 공급장치도 함께 적용돼 있어 먼지와 진흙, 물방울까지 깔끔하게 제거할 수 있다. 와이퍼가 움직이지 않기 때문에 시야를 방해하지도 않는다.


여기에 AI가 날씨와 오염 정도를 감지해 워셔액 분사량을 조절하고 렌즈와 글라스 사이에 습기가 차지 않도록 바람을 불어 넣어준다. 수십 개 이상의 카메라 센서가 장착되는 자율주행차에서 카메라 성능은 곧 주행 안정성과 직결된다. 로테이터캠 기술은 센서의 신뢰도를 높일 뿐만 아니라 워셔액 사용을 최소화해 유지비 절감에도 도움을 준다.


후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 로테이터캠 작동 원리. 현대차·기아 제공
버섯으로 만든 자동차 시트

새 차에 올라타자 은은한 가죽 냄새가 풍긴다. 손끝으로 시트를 쓸어보니 부드럽고 질감도 고급스럽다. 얼핏 보면 천연가죽과 다를 바 없지만, 사실 이 시트는 소가죽이 아니라 '버섯'으로 만들어졌다.


전 세계적으로 동물 가죽을 대체할 수 있는 친환경 '마이셀리움(Mycelium·균사체) 가죽' 소재 개발이 주목받고 있다. 마이셀리움은 버섯의 뿌리 조직이다. 실처럼 얽히며 자라는 특성이 있어 가죽과 유사한 질감과 강도를 구현할 수 있다. 나무 부스러기나 톱밥 등 유기물 위에서 균사체 조직을 배양한 뒤 이를 특수 공정으로 가공하면 천연가죽 못지않은 내구성과 부드러움을 갖춘 친환경 소재가 된다. 무엇보다 제작과 폐기 과정에서 환경 부담을 크게 줄일 수 있다. 소를 도축할 필요가 없고 화학 약품 처리도 최소화되며, 폐기물은 100% 생분해된다.


현대차 사내 벤처 기업 출신인 '마이셀'은 버섯 균사체를 활용한 친환경 가죽을 전문적으로 개발하는 스타트업이다. 현대차그룹의 오픈이노베이션 플랫폼 제로원 프로그램을 통해 성장해 2020년 분사했다.


이 회사의 연구진은 AI를 활용해 균사체의 배양 조건을 정교하게 제어함으로써 내구성과 질감을 천연가죽 수준까지 끌어올렸다. 다양한 색상과 패턴 구현도 가능하게 했다. 각국의 친환경 인증 기준에 부합하는 소재를 완성해, 자동차 시트와 인테리어 패널은 물론 패션, 가구, 건축 자재까지 영역을 확장해 나간다는 계획이다.


특히 완성차 업계에서는 유럽을 중심으로 생산 전 과정 평가(LCA)를 통해 발생하는 탄소를 줄이라는 규제가 강화되고 있다. 가죽 시트는 완성차 제조 공정에서 상당한 탄소를 배출하는 영역이다. 비건 레더를 적용하면 가축 사육 과정에서 발생하는 메탄가스와 화학적 무두질 과정의 탄소 배출을 줄이면서 차 한 대당 '탄소 발자국'을 크게 감소시킬 수 있다.


2025년 현재 자동차 인테리어에 '버섯 가죽'이 적용된 사례는 아직 콘셉트카의 일부 패널 정도에 불과하다. 그러나 기술적 완성도가 빠르게 올라온다면 머지않아 버섯에서 자라난 시트 위에 앉아 도로를 달리는 모습을 상상해볼 수 있다.


후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 버섯 균사체로 만든 비건 가죽 시제품. 마이셀 제공
펑크 나지 않는 타이어

주말 아침 시동을 걸고 나가려는데 계기판 위 타이어 경고등에 불이 켜졌다. 겉보기엔 멀쩡했지만, 공기압 수치를 확인해 보니 한쪽 타이어만 급격히 떨어져 있었다. 아마 어제 도로 위에 떨어진 못이나 파편을 밟은 모양이다. 하는 수 없이 가까운 카센터에 들러 펑크 난 타이어를 손봤다. 그 사이 주말에 예정됐던 일정은 줄줄이 밀려버렸다. 누구나 한 번쯤 겪어봤을 타이어 펑크, 만약 앞으로 걱정하지 않아도 된다면 어떨까?


현대차그룹이 투자한 미국 스타트업 '스마트 타이어 컴퍼니'는 바로 이 같은 문제를 해결하기 위해 설립된 회사다. 이 회사는 미국 항공우주국(NASA)의 화성 탐사 로버에 적용된 타이어 기술을 민간으로 확장해, 공기가 필요 없는 '초탄성 타이어'를 개발 중이다. 핵심 기술은 니티놀(NiTinol·니켈-티타늄 합금)이다. 형상기억합금인 니티놀은 외부 압력에 의해 변형되더라도 열이나 충격을 받으면 다시 본래 형태로 돌아오는 특성이 있다.


스마트 타이어 컴퍼니는 이 합금을 방사형으로 엮어 '메틀(METL)'이라는 새로운 타이어 구조를 만들었다. 고무처럼 탄력 있고 티타늄처럼 단단해, 공기를 채우지 않아도 바퀴 형태를 유지할 수 있으며 펑크가 나지 않는다. 이 회사는 2025 CES에서 자전거용 '에어리스(airless) 타이어'를 공개했는데, 관람객들은 "탄력이 고무 타이어와 거의 구분되지 않는다"는 반응을 보였다.


자동차 업계도 이 기술을 예의주시하고 있다. 도심 주행뿐 아니라 장거리 운행에서도 안정성이 입증된다면, 더 이상 펑크 수리점에 들르거나 스페어 타이어를 싣고 다닐 필요가 없다. 제조 단계에서 고무와 석유 사용을 줄일 수 있다는 점도 친환경 측면에선 강점이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

실제로 전 세계는 타이어와 관련한 환경 규제를 강화하고 있다. 폐타이어는 처리 과정에서 많은 탄소를 배출할 뿐 아니라, 주행 중 타이어가 마모되면서 발생하는 미세 먼지는 대기와 토양 오염의 주요 원인으로 지목된다. 유럽연합(EU)은 타이어 마모 입자까지 규제 대상에 포함하는 방안을 추진 중이다. 공기 없이도 형태를 유지하는 금속 기반 타이어는 지속 가능한 이동수단으로 가는 중요한 혁신 기술로 주목받고 있다.


후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 공기가 필요 없는 초탄성 타이어. 스마트 타이어 컴퍼니 홈페이지 캡처



우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.09.3007:02
    "대학 대전환 절실…규제 풀고, 경쟁 열고, 실패 용인해야"⑭
    "대학 대전환 절실…규제 풀고, 경쟁 열고, 실패 용인해야"⑭

    "지금은 한국 대학은 대전환이 절실한 시점입니다. 국가가 명운을 걸고 단기·중기·장기 계획을 세워야 합니다." 오철호 숭실대 행정학과 명예교수는 30일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학이 AI 시대 글로벌 경쟁에서 뒤처지고 있다는 위기의식이 커지고 있다"면서 이같이 말했다. 그러면서 교육부 규제·등록금 동결·연구 환경 제약·이공계 인재 유출·협업 부족·테뉴어(tenure·종신재직권) 제도까지 한국 대학이 안고

  • 25.09.2607:00
    김진경 "국교위, 정치권이 못 푸는 교육문제 공론화해야"⑨
    김진경 "국교위, 정치권이 못 푸는 교육문제 공론화해야"⑨

    "국가교육위원회(국교위)는 지뢰밭처럼 얽혀 버린 교육 문제를 풀기 위해 이를 공론화하는 일부터 시작해야 합니다." 김진경 전 국가교육회의 의장은 최근 서울 관악구 한 사무실에서 아시아경제와의 인터뷰에서 이처럼 말했다. 국가교육회의는 국가교육위원회 설치를 준비하기 위해 존속했던 대통령 직속 기구로, 국교위가 만들어지면서 자연스럽게 해체했다. 김 전 의장은 2018년부터 임기 마지막까지 국가교육회의 의장을 맡으며

  • 25.09.2606:55
    "기념품 구매 '혈세 1억' 펑펑"…3000만원 짜리 워크숍에 보고서는 '달랑 1쪽' [대학 대전환]⑦
    "기념품 구매 '혈세 1억' 펑펑"…3000만원 짜리 워크숍에 보고서는 '달랑 1쪽' [대학 대전환]⑦

    대한민국 교육의 중장기 비전을 제시해야 하는 국가교육위원회가 방만한 예산지출이 도를 넘었다는 지적이 제기된다. 수천만 원을 들여 워크숍을 진행하고도 이렇다 할 결과물을 내지 못한 것은 물론 텀블러 등 기념품 구입에 1억원이 넘는 혈세를 낭비했다. 26일 아시아경제가 국회 교육위원회 소속 강경숙 조국혁신당 의원실과 함께 요청해 받은 '국교위 예산지출 상세내역서'에 따르면, 국교위는 올 상반기에 총 3차례 워크숍을

  • 25.09.2514:34
    화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다
    화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

    국내 주요 기업들이 대학 교육과 입시제도가 산업 현장의 인력 수요를 따라가지 못하고 있다고 진단했다. 창의성과 실무 역량을 갖춘 인재가 충분히 길러지지 못해 졸업생을 현장에 투입하기까지 장기간 재교육이 불가피한 구조가 자리 잡았으며, 이로 인해 청년 고용시장의 미스매칭이 심화되고 기업 경쟁력에도 부담이 가중되고 있다는 것이다. 특히 대학이 창의적 인재를 양성해 기업에 공급해줘야 한다는 요구가 많았다. 30대

  • 25.09.2506:30
    ⑤기업 인사담당자들이 꼽은 인재상…"스펙보다 창의·소통·인성"
    ⑤기업 인사담당자들이 꼽은 인재상…"스펙보다 창의·소통·인성"

    국내 주요 기업들이 대학 졸업생에게 요구하는 인재상은 성적이나 자격증 같은 '스펙'이 아니었다. 기업들은 전문성을 기반으로 창의성과 태도를 함께 갖춘 균형 잡힌 인재를 원하고 있었다. 이와 함께 대학 교육이 여전히 이 같은 요구를 따라가지 못한다는 비판의 목소리를 냈다. 25일 아시아경제가 지난 15~19일 주요 30대 기업 인사·채용 담당자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 신입사원 채용 과정에서 가장 중요하게

기획
탈세계화? 新질서!
  • 25.09.2206:15
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬

    "미국과 중국 편중을 줄이고 아시아, 북미, 유럽 등으로 수출을 다변화해야 한다. 캐나다 역시 아시아, 유럽 등 다른 여러 나라로 상품 및 에너지 수출 시장을 다변화하고자 노력하고 있다." 국제무역 전문가인 현정식 캐나다 앨버타대 교수는 최근 아시아경제와 서면 인터뷰에서 미국 관세 부과 및 미·중 갈등 상황에 어떻게 대응할지와 관련해 이렇게 밝혔다. 현 교수는 "캐나다가 멕시코처럼 자유무역협정(FTA) 미체결국에 높은

  • 25.09.2206:14
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫

    "향후 최소 7년에서 10년 정도는 글로벌 무역 질서가 부재한 상태를 염두에 두고 준비해야 한다. 그 기간에는 WTO 규칙을 계속 존중하겠다는 약속을 지키는 동시에, 새로운 틀을 시작하려는 최대한 큰 국가 연합이 필요하다. 한국은 미국과 중국 가운데 특정 국가에 의존하기보다, 신뢰할 수 있는 무역 파트너와의 연대를 강화해야 한다. 더 넓은 다자 연합을 통해 안정성을 확보해야 한다. EU(유럽연합)와의 협력이 그 핵심축이 될

  • 25.09.2206:13
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪

    미국이 상호주의에 기반한 관세 정책을 내세우면서 세계 무역 질서가 혼돈기에 접어들었다. 수출 의존도가 높은 우리나라는 대응책 마련이 시급하다. 전문가들은 미국과 동맹 관계를 긴밀히 유지하면서 동시에 중국과 신산업 분업 등 경제 협력을 이어가는 노력이 필요하다고 봤다. 다자 질서 구축 및 공조 체계를 이루면서 우리의 목소리를 내야 한다는 제언도 했다. 수출시장 다변화와 함께 국내 산업을 고부가가치로 끌어올리는

  • 25.09.2206:12
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩

    미국의 관세 일방주의가 국제 무역질서를 흔들면서, 글로벌 무역체제가 어디로 향할지에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 그러나 이를 대신할 새로운 무역 체제도, 이에 대한 논의도 아직은 이뤄지지 않고 있는 상태다. 향후 7~10년은 세계 통상 규범이 부재한 가운데, 각국이 생존을 위해 손을 잡으면서도 동시에 서로를 견제하는, 혼란스러운 통상 환경이 전개될 것이란 전망도 나온다. 물론 과거에도 협력과 갈등은 공존했지만, 그때

  • 25.09.1906:14
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨

    도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책이 미국 경제에 미칠 부작용을 두고 귀추가 쏠린다. 물가와 고용 지표가 아직은 큰 영향을 받지 않고 있지만, 향후 미국민 피부에 와 닿을 정도로 변화가 생기면 관세 정책 추진에 제동이 걸릴 것이란 전망이 나온다. 특히 인플레이션 여부가 방향타가 될 수 있다는 게 이시욱 대외경제정책연구원(KIEP) 원장의 예상이다. 이 원장은 지난 10일 세종국책연구단지에 있는 KIEP 원장실에서 아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기