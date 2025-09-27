소방청, 국정자원 화재에 '중앙긴급구조통제단' 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소방청이 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재와 관련, 김승룡 소방청장 직무대행을 통제단장으로 하는 중앙긴급구조통제단을 즉시 가동했다. 긴급구조통제단은 재난이 발생했을 때 긴급구조에 관한 사항을 총괄·조정하기 위해 구성되는 임시조직이다.

27일 소방청에 따르면 통제단장은 직접 화재 현장에 출동해 지휘하고 있다. 화재 발생 직후 소방청은 과장급 이상 간부 전원을 비상 소집해 분야별 정보를 수집하고, 효과적인 진압 방안을 논의했다.

26일 김승룡 소방청장 직무대행이 국가정보자원관리원 화재 현장에서 대책회의를 주재하고 있다.소방청 제공

AD

앞서 전날 오후 8시20분께 대전 국정자원 전산실에서 화재가 발생했고 약 10시간이 지난 이날 오전 6시30분께 초진됐다. 이번 화재는 무정전전원장치 배터리를 지하로 이전하기 위한 작업을 하던 중 전원이 차단된 배터리 한 개에서 화재가 발생한 것으로 알려졌다.

이번 화재로 화상 1명의 경상자가 발생했고, 5층 리튬배터리 384개 대부분이 전소된 상태인 것으로 확인됐다. 또 화재로 대전본원에 위치한 업무 시스템 647개가 가동을 중단해 우체국, 모바일신분증 등 대규모 서비스 장애가 발생했다.

현재 소방당국은 불이 발생한 5층 전산실 내부 확인을 위해 배연 및 냉각 작업을 중심으로 대응 중이다. 국정자원 전문가들과 함께 리튬이온배터리를 분리해 건물 외부에 임시로 설치한 소화수조로 이동시켜 냉각 작업도 진행하고 있다. 이에 따라 완전 진압까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 추정된다고 소방청은 전했다.





AD

김 대행은 "국민들 불편을 최소화하고 신속한 정상화를 위하여 국가정보자원의 훼손을 최소화하고 신속한 복구와 잔여 화재 진압을 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>