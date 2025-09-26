아르헨티나 인스타서 고문·살해 생중계…"마약 조직 연관 가능성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아르헨티나에서 실종된 여성 3명이 고문 끝에 살해당하는 모습이 인스타그램으로 생중계됐다.

25일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 전날 부에노스아이레스 남부 교외 플로렌시아 바렐라의 한 주택 건물에서 모레나 베르디(20), 브렌다 델 카스티요(20), 라라 구티에레스(15) 등 3명의 시신이 발견됐다. 이들은 지난 19일 밤 부에노스아이레스 남쪽으로 약 20㎞ 떨어진 라 타블라다에서 행사에 초대받았다며 유인당한 뒤 5일간 실종 상태였다.

아르헨티나에서 실종된 여성 3명이 고문 끝에 살해당하는 모습이 인스타그램으로 생중계돼 충격을 줬다.

이들을 고문하고 살해하는 전 과정은 인스타그램 라이브를 통해 생중계됐는데, 비공개 계정 45개가 실시간 스트리밍으로 이를 시청했다. 경찰은 체포된 용의자 중 한 명이 심문 과정에서 인스타그램 라이브에 대해 실토하면서 이런 사실을 파악했다. 현지 언론에 따르면 이 사건과 관련해 경찰은 처음에 4명을 붙잡았으며 이후 총 12명을 체포했다.

하비에르 알론소 부에노스아이레스주 보안 장관은 "이들은 국제 마약 밀매 조직이 만든 함정에 빠졌고, 조직은 이들을 살해하기 위한 계략을 꾸몄다"며 "조직이 피해자들을 처벌하고 다른 조직원들에게 경고하기 위해 (범행을) 계획한 것으로 보인다"고 설명했다. 그러면서 "피해자들이 고문을 당하던 중 갱단 두목이 '내 마약을 훔치면 이렇게 된다'고 말했다"고 전했다.

범행 동기로는 마약 조직 내 규율 위반, 절도 연루, 내부 규율을 어긴 자에 대한 징벌성 처벌 등이 거론되고 있다. 용의자인 갱단 두목은 '리틀 제이', '훌리토'라는 별명으로 불리는 페루 출신 23세가량의 남성으로 현재 그에 대한 체포영장이 발부됐다.





이 사건은 아르헨티나에 큰 충격을 줬으며, 여성 혐오 범죄 가능성도 제기됐다. 이에 지난 24일 플로레스와 라 타블라다에서는 이번 사건을 규탄하는 시위가 벌어졌다. 오는 27일 부에노스아이레스에서도 '좋은 피해자나 나쁜 피해자는 없다: 오직 여성 살해만이 있을 뿐'이라는 구호를 내건 가두 시위가 열릴 예정이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

