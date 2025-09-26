광주사랑의열매, 나눔명문기업 활성화 기업사회공헌 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주사회복지공동모금회는 26일 나눔명문기업 활성화를 위한 기업사회공헌 간담회를 개최했다. 광주사회복지공동모금회 제공

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 26일 나눔명문기업 활성화를 위한 기업사회공헌 간담회를 개최했다.

간담회에는 한국전력공사, 한국농어촌공사, 광주시도시공사, 기아오토랜드, 농협중앙회 광주지역본부, 삼성전자, 하이트진로㈜, 한국마사회 광주지사, 광주상공회의소, 2순환도로투자㈜, 한국도로공사서비스 광주전남권역본부 등 지역 주요 기업 사회공헌 담당자들이 참석했다.

이날 간담회에서는 광주 17호 나눔명문기업인 한국농어촌공사가 참석한 가운데 나눔명문기업 현황 소개 등을 통해 사랑의열매 고액 법인 기부 프로그램인 나눔명문기업 활성화를 도모했다.





박흥철 광주사랑의열매 사무처장은 "간담회를 통해 기업들의 사회공헌 사례를 나누는 시간을 맞이하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 기업과 함께 지역사회의 다양한 사회문제를 해결하고, 나눔문화 확산에 앞장서 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

