완주군, '삼례 너머로, 배케이션 투어' 성료

전북 완주군이 최근 유튜버·블로거 등 인플루언서 15명 초청해 1박 2일 일정으로 '삼례 너머로, 배케이션(배움+휴식) 투어' 행사를 성황리에 마무리했다.

26일 군에 따르면 이번 투어는 전북특별자치도 명품관광지 조성사업 공모 선정에 따라 추진되는 4개년(2025~2028) 체류형관광 프로젝트 일환으로 '스테이 삼례'라는 슬로건으로 기획됐다.

첫 회차에는 구독자 50만명 규모 유튜버를 비롯한 소셜미디어 인플루언서 15명이 참여해 삼례만의 자연과 문화, 역사 속에서 특별한 배움과 휴식의 시간을 가졌다.

참가자들은 삼례문화예술촌, 삼례책마을, 비비정 등 삼례 주요 관광거점을 삼례 이야기꾼의 재미난 해설과 함께 둘러봤다. 이어 삼례 브랜드 창작공연 '한방울의 비밀'을 막걸리 테마 석식과 함께 즐기며 삼례의 역사와 문화, 먹거리를 체험했다.

특히, 비비정에서는 해질녘 노을을 배경으로 사전에 신청한 음악을 무소음 헤드셋으로 감상했으며, 만경강 달빛산책과 홍스테이 게스트하우스에서의 삼례 치맥은 만경강의 빼어난 자연과 문화가 어우러진 삼례만의 특별한 경험을 선사했다.

둘째 날 오전에는 삼례문화예술촌 잔디마당에서 싱잉볼 요가 명상으로 몸과 마음의 균형을 다진 뒤, 삼례 대표 맛집을 방문하며 일상에서 벗어나 새로운 활력을 충전하는 시간을 가졌다. 참가자들은 투어 전반을 통해 배움과 힐링을 동시에 경험하며 삼례의 매력을 소셜미디어를 통해 공유했다.

참가자 중 한 인플루언서는 "배움과 힐링이 함께하는 이번 투어는 일상에 큰 영감을 주었으며, 새롭게 만나는 삼례를 많은 분께 추천하고 싶다"며 "어디서도 경험할 수 없는 특별하며 완성도 높은 프로그램으로 많은 사람들이 찾는 관광지가 될 것 같다"고 전했다.

유희태 군수는 "삼례문화예술촌 일원이 단순히 지나치는 관광지가 아니라 진정한 의미의 체류형관광지로 도약하기 위한 첫 걸음을 내디뎠다"며 "앞으로도 삼례만의 역사와 자연, 문화가 어우러진 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다"고 말했다.





한편, 군은 이번 시범운영에서 얻은 의견을 반영해 내달부터 오는 11월까지 총 5차례 일반인 대상 투어를 모집할 예정이며, 참가신청 및 관련문의는 완주군 문화역사과 문화마을팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

