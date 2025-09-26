'해양수도'로 간다… 글로벌 해양수도 부산 운영위 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시가 글로벌 해양 허브도시 도약을 위한 전략 실행에 속도를 내고 있다. 시는 25일 오전 시청에서 '글로벌 해양수도 부산 운영위원회' 첫 회의를 열고 구체적인 실행 방안을 논의했다.

운영위원회는 지난 8월 출범한 '글로벌 해양수도 부산 추진위원회' 산하 기구로 정책과제 발굴과 실행계획 점검·조정 등 전략 추진의 핵심 역할을 맡는다. 김가야 한국해양대 국제해양문제연구소 석좌교수와 박재율 해양수도부산발전협의회 공동대표가 공동위원장을 맡고 학계·산업계·연구기관·시민사회 등에서 20여명의 전문가가 참여했다.

이날 회의에서 시가 발표한 '글로벌 해양 허브도시' 도약을 위한 3대 전략 12개 과제의 세부 실행계획이 집중적으로 다뤄졌다.

첫 번째 전략인 '공간혁신(SX)'은 5대 항만을 거점으로 도시 공간을 재구성해 남부권 경제성장의 축, 북극항로의 거점도시, 글로벌 해양서비스 산업 중심도시로 도약한다는 계획이다.

두 번째 전략인 '산업혁신(IX)'은 해양제조업 르네상스 실현을 목표로 해양특화 전력반도체·이차전지 산업 육성, 조선·해양산업의 친환경 에너지 생태계 구축, AI·데이터 기반 산업 전환 등을 핵심과제로 삼는다. 또 'K-블루푸드' 허브 조성과 해양생태계 복원사업을 통해 지속 가능한 해양 활용 도시로의 발전을 모색한다.

세 번째 전략인 '인재혁신(TX)'은 북극항로 시대와 해양수산 디지털 혁신을 선도할 첨단 인재 양성을 목표로 한다. 국립 거점대학을 중심으로 지·산·학 생태계를 조성해 인재 공급 기반을 강화하는 내용이다.

시는 이번 논의 결과를 토대로 산·학·연·민·관 협력체계를 강화하고 오는 12월 최종 실행계획을 확정할 예정이다. 이후 대정부 건의와 국비 확보 등을 통해 정책을 구체화한다는 방침이다.

공동위원장 김가야 교수와 박재율 대표는 "시민과 전문가의 의견을 집약해 글로벌 해양수도 부산의 미래를 완성하겠다"고 힘줬다.

앞서 지난 8월 28일 출범한 추진위원회는 지역 산·학·연·민·관을 대표하는 90여개 기관과 단체로 구성됐다.





성희엽 부산시 미래혁신부시장은 "운영위원회가 추진위원회의 비전과 전략을 실질적 정책으로 연결하는 싱크탱크 역할을 할 것"이라며 "글로벌 해양 허브도시 실현을 통해 국가 신성장동력 창출에도 기여하겠다"고 말했다.

