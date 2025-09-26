北상선 1척 NLL침범…경고사격에 물러나

NLL 넘자 선박 국적 北→中 변경하기도

북한 상선 1척이 26일 오전 서해 북방한계선(NLL)을 침범했다가 우리 군(軍)의 경고 통신 및 사격을 받고 물러났다.

합동참모본부에 따르면 북한 상선 1척이 이날 오전 5시6분께 백령도 서북방에서 서해 NLL을 침범했다. 이 선박은 '덕성호'로 크기가 140m에 이르는 화물선이다. NLL 이남에 약 1시간가량 머물렀으며, 약 5㎞까지 침범한 것으로 파악됐다. 북한 선박의 NLL 침범은 2022년 10월 이후 약 2년11개월 만이다.

연합뉴스

AD

통상 북한 선박이 NLL을 넘을 경우 군은 국제상선 무선통신망으로 경고 통신을 하고, 불응할 경우 경고사격, 계속 남하를 시도할 경우 격파 사격 순으로 대응한다. 우리 군은 수십 차례 경고 통신을 했고, 해당 선박이 NLL을 침범하자 기관총·함포를 동원해 7회, 약 60발의 경고사격을 실시했다. 당시 대구급 호위함(2800t급)인 천안함이 경계 작전을 수행 중이었다.





AD

북한 선박은 우리 군 당국 경고사격에 항로를 변경, 관할해역 밖으로 이탈했다. 우리 군은 선박자동식별장치(AIS)를 통해 해당 선박이 NLL을 침범한 후 국적을 북한에서 중국으로 변경한 상황을 포착한 것으로 전해졌다. 군 관계자는 "주변에 중국어선이 많은 만큼 이를 피하기 위해 항로 변경을 하다 NLL을 넘었을 가능성도 있어 여러가지를 분석 중"이라고 말했다. 합참은 "우리 군은 북한 동향을 면밀하게 감시하면서 작전 수행 절차에 따라 대응했다"며 "어떠한 상황에도 단호히 대응해 NLL을 수호해 나갈 것"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>