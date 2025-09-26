하나카드, '트래블로그 외화통장' 출시…"그룹 역량 집대성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"예금이자 받고 해외주식 투자"

하나카드는 '트래블로그 외화통장'을 출시한다고 26일 밝혔다.

트래블로그는 하나금융그룹의 대표 해외여행 서비스다. 24시간 365일 모바일 환전으로 현금 없는 여행을 선도한다.

출시 3년 만에 서비스 가입자 수 900만명, 누적 환전액 4조5000억원을 돌파했다. 해외 체크 점유율은 31개월 연속 1위다.

트래블로그는 서비스 론칭 이후 '트래블로그 여행적금', '트래블로그 여행자보험'을 출시하는 등 그룹 콜라보를 이끌고 있다.

하나카드는 이번 외화통장 출시에 대해 하나머니와 하나은행, 하나증권이 협업한 금융권 최초의 사례라고 의미를 부여했다. 그룹 내 디지털 역량을 집대성했다고 강조했다.

외화통장은 외화 하나머니 충전·환급 및 하나증권을 통한 해외주식 매매거래가 가능한 외화예금이다.

고객들은 수수료를 내지 않고 환전한 뒤 예금이자를 받고, 해외주식투자까지 할 수 있게 됐다.

만 14세 이상 한국 국적자면서 개인 및 개인사업자면 가입할 수 있다. 예치가능 통화는 58종으로 트래블로그와 같다. 최대 10종 통화까지 예치할 수 있다. 예치한도는 모든 통화 합산 잔액 기준 최대 1만달러(약 1410만원)다.

해외여행을 준비할 때 외화통장에서 외화 하나머니로 수수료 없이 충전 가능하다. 여행하고 남은 외화 하나머니는 외화통장으로 환급해 보관할 수 있다.

외화통장에 보관된 외화에는 하나은행에서 제공하는 이자가 지급된다. 투자를 원한다면 하나증권을 통해 해외주식 투자를 하면 된다.

하나카드는 출시 기념 사전 이벤트를 했다고 알렸다. 지난 15일부터 전날까지 진행한 OX퀴즈 3문제 모두 맞힌 사람에게 10하나머니를 준다. 이벤트를 사회관계망서비스(SNS) 채널에 공유하면 한 번에 10하나머니씩 최대 300번 제공한다.

이날부터 다음 달 31일까지는 오픈 이벤트를 한다. 외화통장 개설 손님 ▲선착순 1만명에게 행운의 2달러 제공 ▲모든 고객에게 테슬라, 애플, 엔비디아, 인텔 등 소수점 주식 1만원 지급 ▲하나증권 최초 개설 손님에게 미국 주식 매매수수료 6개월 무료 및 추가 6개월 0.07% 혜택 제공 등을 한다.

외화통장 발급 후 외화를 보관만 해도 투자 응원금 5000머니를 준다.





성영수 하나카드 사장은 "외화통장은 하나금융그룹의 디지털 역량을 모은 결정체"라며 "1000만 가입자를 앞둔 트래블로그와 한국 대표 외국환 은행인 하나은행 전통의 주식 명가 하나증권을 연결한 게 뜻깊다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

