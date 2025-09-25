R&D 예산 역대 최대…중기부, '돈 되는 연구' 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

팁스 예산 1조 돌파…스케일업·글로벌 지원 확대

딥테크·AI·바이오 전략분야에 대규모 투자

서류 간소화·역평가제 도입해 기업 부담 완화

중소벤처기업부가 중소기업 연구·개발(R&D) 지원체계를 대대적으로 손질한다. 연구성과가 곧 기업의 매출과 성장으로 이어지는 '돈이 되는 R&D'를 전면에 내세우고 창업 단계부터 글로벌 진출까지 전주기 지원을 강화하겠다는 구상이다.

중소벤처기업부는 25일 서울 종로구 엔도로보틱스에서 '중소벤처 R&D 혁신방안'을 발표하고 2026년 정부 예산을 역대 최대 규모인 2조2000억원으로 편성했다고 밝혔다.

챗GPT 생성 이미지

AD

우선 팁스(TIPS) R&D 예산에 전년 대비 72.6% 늘어난 1조1064억원이 배정됐다. 기존의 창업지원 중심에서 스케일업과 글로벌진출까지 성장 전주기 지원원으로 확대한 게 특징이다. '스케일업 팁스 R&D' 신규과제는 올해 152개에서 내년 300개로 두 배 가까이 늘렸다. 과제별 지원규모도 기존 12억원에서 최대 30억원까지 확대다.글로벌 진출을 겨냥한 '글로벌 팁스 R&D'도 신설해 최대 60억원까지 지원한다.

첨단 전략분야 지원은 기획 단계부터 전문가(PM)가 밀착 지원하는 특화체계로 전환된다. 기술·시장 변화에 따라 목표를 유연하게 조정할 수 있는 '무빙타겟' 방식이 도입된다. 중기부 R&D 중 최대규모인 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP)의 경우 대규모 프로젝트에 4년간 최대 200억원까지 지원한다.

대학·출연연 공공기술을 중소기업의 매출 창출로 연결하는 '한국형 STTR'도 신설한다. 기술·시장성을 우선 검증하고, R&D 성과가 우수한 과제에 투·융자, 수출, 마케팅 등 후속사업화까지 맞춤형으로 지원하는 3단계 지원체계를 구축한다. 각 부처 정부 R&D 사업에서 우수한 성과를 거둔 중소기업을 대상으로 사업화를 지원하는 '기술사업화 패키지 사업'도 신설한다. R&D 프로젝트 중심의 가치평가·보증 제도도 도입해 3100억원 규모 보증을 공급한다.

국가 전략적으로 중요한 지역 주력산업, AI·바이오·탄소중립 등은 별도의 트랙을 만들어 지원할 계획이다. 지역 주력산업 육성 969억원, 중소기업의 인공지능(AI) 활용·확산 450억원, 바이오-AI 벤처와 제약기업 간 협업형 공동 R&D에 118억원이 지원될 예정이다.

지원체계도 수요자 중심으로 전환한다. 신청 단계에서 서류 제출을 최소화하고, 행정정보망을 통해 사후 확인하는 체계로 전환해 기업 부담을 줄인다. 기술혁신개발사업의 경우 제출 서류가 12종에서 4종으로 대폭 줄어든다. 전문 평가위원은 3만명 규모로 확대하고, 기업이 평가위원을 평가하는 '역평가제도'를 전면 적용한다. 부적합한 전문가는 R&D뿐 아니라 중소기업 지원사업 전반에서 배제된다.





AD

한성숙 중기부 장관은 "미래 먹거리를 발굴하고 국가 경쟁력을 한 단계 끌어올리기 위해서는 돈이 되는 R&D, 시장의 선택을 받는 기술을 집중 지원해야 한다"며 "이를 위해 R&D 지원 정책을 대폭 개편했다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>