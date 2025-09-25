[중국의 공습]中 자신감 '샤오미', 15T 프로로 삼성·애플에 도전장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올 초 법인 설립 후 한국 1차 출시국 포함중

삼성·애플 양강 구조에 정면 도전장

직영 서비스 센터·매장 확대로 현지화 박차

25일 서울 광진구 샤오미 스토어 NC이스트폴 구의점에서 샤오미 15T프로가 전시돼 있다. 2025.9.25 강진형 기자

중국 IT회사 샤오미가 25일 플래그십 최신 스마트폰 '샤오미(Xiaomi) 15T 프로(Pro)' 모델을 공식 발표했다. 그동안 가성비 이미지가 강했던 샤오미가 이번에는 프리미엄 전략을 내세우며 글로벌 시장 판도에 도전장을 던진 것이다. 특히 한국을 1차 출시국에 포함시킨 것은 단순히 신제품을 내놓는 수준을 넘어, 삼성과 애플이 장악한 국내 스마트폰 시장에 정면으로 뛰어들겠다는 의지를 드러낸 것으로 해석된다. 업계에서는 샤오미가 한국 시장을 글로벌 전략의 시험대로 삼아 브랜드 이미지 제고와 소비자 반응 검증을 동시에 노리고 있다는 분석이 나온다.

샤오미는 이날 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 기자간담회를 통해 글로벌 플래그십 스마트폰 '샤오미 15T 프로'를 비롯한 총 8종의 신제품을 선보였다. 올해 초 한국 지사 '샤오미코리아' 출범 이후 처음으로 한국을 글로벌 1차 출시국에 포함하며 프리미엄 시장 공략 의지를 드러냈다.

이번 행사에서 발표된 신제품은 15T 프로를 비롯해 샤오미 최초의 플래그십 미니 태블릿 '샤오미 패드 미니', 국내 첫 선보이는 오픈형 이어폰 '샤오미 오픈웨어 스테레오 프로', 샤오미 워치 S4 41mm, 샤오미 스마트 밴드 10 글리머 에디션, 로봇청소기 2종, 스마트 카메라 등 총 8개 제품이다.

이 가운데 주력 제품인 15T 프로는 카메라 명가 '라이카(Leica)'와 협업한 5배 프로 망원 카메라 시스템을 탑재하고, 12GB 램(RAM)과 256GB·512GB 저장공간 모델로 나뉘어 국내 출시된다. 가격은 각각 84만9970원(256GB), 89만9800원(512GB)으로 책정됐다. 고성능 카메라와 향상된 디스플레이 성능을 통해 '가성비' 이미지를 넘어 프리미엄 라인업으로 자리매김하려는 의도다.

샤오미코리아가 한국 시장 정착을 위해 가장 공을 들이고 있는 부분은 서비스 인프라 구축이다. 샤오미코리아는 서울 용산구 한강대로에 약 230㎡ 규모의 '익스클루시브 서비스 센터(Exclusive Service Center, ESC)'를 10월 중 개소한다고 밝혔다. 이번에 새로 개설되는 ESC는 스마트폰뿐 아니라 로봇청소기 등 가전을 포함한 전 제품의 방문 수리와 택배 수리까지 모두 대응할 수 있도록 설계됐다.

오프라인 네트워크 확장에도 적극적이다. 오는 27일 서울 구의역과 마곡역 근처에 두 번째와 세 번째 매장이 동시 문을 연다. 이들 매장은 샤오미의 전 제품군을 한 공간에서 체험할 수 있다. 특히 1만5000원 이상 구매 시 무료 배송 서비스를 제공하며, 도심 지역은 48시간 이내, 원격·도서 지역은 72시간 이내 배송을 완료한다는 계획이다.

조니우 샤오미코리아 사장이 25일 서울 광진구 풀만 엠버서더 서울 이스트폴에서 열린 '샤오미코리아 2025 하반기 기자간담회'에 참석해 신규 매장 및 서비스센터를 소개하고 있다. 2025.9.25 강진형 기자

조니 우 샤오미코리아 사장은 이날 "그간 한국 소비자들의 기대에 부응하겠다는 약속을 지키기 위해 정진해왔으며, 이번 2, 3호점 개장과 향후 '익스클루시브 서비스 센터' 설립 계획은 이러한 샤오미코리아의 노력을 증명하는 것"이라고 밝혔다. 이어 "앞으로도 고품질 제품들을 합리적인 가격에 제공하여 한국 소비자들의 선택권을 넓히는 데 일조하겠다"면서 "고객들이 샤오미 제품을 직접 사용하는 전 과정에서 브랜드에 대한 신뢰를 느낄 수 있도록 혁신을 거듭할 것"이라고 강조했다.

샤오미의 한국 내 점유율은 매우 낮은 편이다. 통계분석업체 스탯카운터(StatCounter) 기준 2025년 8월 기준, 샤오미의 국내 스마트폰 시장 점유율은 0.82% 수준이다. 삼성은 약 68.39%, 애플은 21.86%로 절대 강자 위치를 유지 중이다. 이처럼 점유율 격차가 매우 크다는 점이 샤오미의 공세가 얼마나 도전적인지를 보여준다.

다만 글로벌 시장에서는 사정이 다르다. 글로벌 시장조사기관 IDC 발표 기준 올해 2분기 스마트폰 출하 점유율에서 샤오미는 14.4%를 기록하며 애플(15.7%)에 근접하고 있다. 글로벌 월간 활성 사용자(MAU)는 약 6억 8,580만 명에 달하며, 8억 6,140만 개의 스마트 기기가 샤오미 플랫폼에 연결되어 있다.

업계에서는 이번 발표를 두고 한국 시장을 정조준한 전략적 선택으로 보고 있다. 특히 한국은 IT 얼리어답터 비중이 높고, 제품 리뷰와 평가의 영향력이 큰 시장이기에 신제품 반응이 글로벌 브랜드 이미지로 이어질 가능성이 크다. 샤오미가 한국을 단순한 판매 시장이 아닌 브랜드 가치 검증의 무대로 활용하려는 전략적 의도가 엿보이는 대목이다.





업계 관계자는 "샤오미가 한국 시장을 전략적 거점으로 삼는 것은 고성능·고가 제품에 대한 국내 소비자들의 높은 선호도와 IT 트렌드에 민감한 특성이 반영된 결과"라며 "특히 A/S 센터 같은 인프라를 강화하려는 움직임은 삼성 갤럭시의 강점 중 하나였던 '접근성'을 따라잡으려는 의도로 보인다"고 말했다. 다만 그는 "플레이어가 늘면 경쟁 구도에는 영향을 줄 수 있겠지만, 갤럭시는 선제적인 기술 혁신으로 차별화했고, 애플은 브랜드 파워로 충성 고객을 확보해온 만큼 여전히 우위를 유지할 것"이라고 덧붙였다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

