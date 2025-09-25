한국기술교육대, 협력사와 손잡고 '중대재해 제로' 앞장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유길상 총장 주재 안전 간담회… 체험형 안전교육·전문 인력 양성으로 안전문화 확산



한국기술교육대학교가 협력사와 긴밀한 협력체계를 구축하며 중대재해 예방과 안전한 일터 조성에 속도를 내고 있다.

안전 간담회 개최부터 교육·인력 양성까지 전방위 활동을 펼치며 '안전 최우선 캠퍼스'를 실현하고 있다.

한기대는 지난 24일 대학본부 중회의실에서 에스원, 충일고속관광, 쌍용엘리베이터 등 학내 상주 협력사 대표들과 '중대재해 예방 협력사 간담회'를 개최했다고 25일 밝혔다.

이 자리에서 유길상 총장은 정부의 중대재해 감축 정책과 대학의 추진 전략을 공유하고 협력사들의 고충과 건의사항을 직접 청취했다.

한기대는 같은 날 '대학본부 증축·환경개선 및 주차장 건립공사 안전 간담회'도 진행해 발주기관으로서 공사 현장의 안전 확보 방안과 '안전한 일터 프로젝트' 추진 계획을 협력사와 논의했다. 대학은 내년 말까지 본부 리모델링을 추진할 계획이다.

또 안전의식 확산을 위해 다양한 교육도 병행하고 있다. 지난 8월에는 대학 관리감독자 35명을 대상으로 체험형 안전교육을 실시해 현장의 경각심을 높였으며, 재학생을 대상으로는 '2025 위험성 평가 경진대회'를 열어 연구실 안전을 비롯한 교내 안전문화를 확산시키고 있다.

아울러 안전공학 부전공 운영을 비롯해 대학원 과정에 산업안전공학과와 안전환경공학과를 개설해 전문 인재 양성에 나서고 있다.

한기대는 산업안전정책 최고경영자과정(OASIS AMP)을 운영하며 산업현장 안전을 책임질 리더 양성에도 주력하고 있다.





유길상 총장은 "안전하게 일할 권리는 모든 노동자가 누려야 할 기본 권리"라며 "고용노동부 산하기관으로서 한국기술교육대학교가 안전을 위한 위대한 동행에 앞장서겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

