뉴욕 코리아타운 방문한 김혜경 여사 "한국 문화 널리 알려줘 고맙다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반찬가게·마트·서점 들러 K컬처 인기 실감

마트에서 '즉석 떡복기'도 구입

서점 업주 "한국어능력시험 수험서 매출 폭발적으로 높아져"

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 뉴욕 코리아타운의 반찬가게·마트·서점 등을 방문했다고 전은수 대통령실 부대변인이 24일 서면 브리핑에서 밝혔다.

연합뉴스

AD

평소 집밥에 진심인 김 여사는 먼저 뉴욕 코리아타운에서만 25년 된 반찬 가게에 들렀다. 반찬 가게 사장은 "한인 고객보다 현지 고객이 더 많다"면서 "가장 잘 팔리는 반찬은 김밥, 잡채인데 미국인 입맛으로 변경하려고 하지 않고 오리지널 그대로 가장 한국의 맛을 내는 음식이 인기가 많다"고 말했다.

이에 김혜경 여사는 "영화에서 통김밥 먹는 장면이 나와서 특히 김밥이 인기가 많은 것 같다"며 "문화 중 큰 부분을 차지하는 것이 음식인데, 요즘 K-푸드가 각광을 받고 있다. 음식은 한 번 길들여지면 벗어나기가 어렵다. 이렇게 중요한 한국의 음식 문화를 널리 알려줘서 고맙다"고 답했다. 김 여사는 또 한인 사장이 반찬만 파는 것이 아니라 조부 때부터 쓰던 자개 밥상, 소반, 밥그릇 등을 전시해 한국 문화를 알리고 있는 것에 감사를 표하기도 했다.

반찬가게에 이어 마트를 방문한 김 여사는 마트에서 매출이 가장 높은 품목이 한국 반찬이라는 매니저의 설명에 놀라워하며 즉석 떡볶이를 구입했다. 이어 식품 코너의 김밥 재료들을 살피며 "김밥 재료도 잘 팔리냐"고 묻자, 매니저는 "요새 김밥 열풍으로 김밥 재료가 아주 잘 팔린다"고 했다.





AD

연합뉴스

마지막으로 뉴욕 코리아타운의 한 서점을 방문한 김 여사는 "뉴욕에서 서점을 운영하시니 케이팝 열풍을 최전선에서 실감할 것 같다"고 묻자 서점 영업주는 "20년간 서점을 해오고 있는데 요새는 특히나 한류 인기를 몸소 느끼고 있다"며 "애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스, 작가 한강의 노벨상 수상 등으로 한국 문화의 인기가 높아지니 한글을 익히기 위한 책이나 한국어능력시험 수험서 매출이 폭발적으로 높아졌다"라고 답변했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>