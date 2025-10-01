[혁신의 심장, 기업연구소⑫]현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정주영·몽구·의선 3대째 R&D 집요

'메카' 남양연구소서 'RN24' 개발

"레이싱카와 전기차의 결합이 목표"

롤링랩 'RN24'. 현대차

배터리를 싣고 다니는 전기차는 무겁다. 그러다 보니 민첩성이 떨어질 수밖에 없다. 현대자동차는 이러한 통념을 깨기 위해 '더 작고, 더 민첩한' 전기차를 연구하고 있다. 아이오닉 5 N(3000㎜·2200㎏)보다 길이를 300㎜ 이상 줄이고 무게는 320㎏ 낮추는 것이다. 차체가 가벼워졌으나 최고출력은 650마력으로 아이오닉 5 N과 같게 구현해 레이싱카만큼 날렵한 움직임과 극적인 드라이빙이 가능하다.

현대차가 개발 중인 롤링랩 'RN24' 얘기다. 롤링랩이란 움직이는 연구소라는 뜻으로 고성능 기술을 양산모델에 반영하기에 앞서 연구 및 검증하는 차량을 말한다. RN24는 모터스포츠 기술과 전기차의 결합을 목표로 한다.

현대자동차 브랜드 체험 공간 '현대 모터스튜디오 서울' 3층에 전시된 롤링랩(움직이는 연구소) 'RN24'. 전영주 기자

RN24는 아직 연구개발(R&D) 단계지만 서울 강남에 있는 현대차 브랜드 체험 공간 '현대 모터스튜디오 서울' 3층에서 누구나 볼 수 있다. 현대 모터스튜디오 서울을 최근 재개관하면서 경기 화성 남양연구소에서 쓰던 연구용 차량을 대중에 공개했다. 기술 자신감을 엿볼 수 있다.

RN24는 캐스퍼 일렉트릭이 떠오르는 작은 차체에 커다란 리어윙(날개)을 달아 미래 지향적인 모습이다. 차량 뼈대가 그대로 노출돼 있어 각종 배터리나 전력 케이블이 보였다. 도슨트 투어를 맡은 정택민 매니저는 "RN24는 핸드 브레이크 시스템을 통해 4륜 드리프트까지 가능해서 월드랠리챔피언십(WRC) 같은 움직임을 보여줄 수 있다"고 했다.

현대자동차그룹 남양연구소 전경. 현대차

1976년 6월 에콰도르에 포니 6대 수출하면서 처음으로 해외 시장에 진출한 현대차가 반세기 만에 전 세계를 선도하는 기술을 내놓는 배경에는 R&D가 자리한다. 특히 정주영·정몽구·정의선으로 3대째 이어지는 R&D에 대한 집요함이 현대차의 원동력이었다는 평가가 지배적이다. 유럽연합(EU) 공동연구센터와 대한상공회의소에 따르면 현대차의 R&D 투자액은 2013년 10억3000만유로(1조7000억원)에서 2023년 27억9000만유로(4조6000억원)로 10년간 2.7배 늘었다.

그중에서도 남양연구소는 R&D의 메카이자 심장부다. 초기에는 일본 기업으로부터 엔진 등 일부 부품 도면을 수입해 쓸 수밖에 없었지만 이제는 자동차의 모든 분야를 연구하는 조직이 됐다. 존 크라프칙 전 현대차 미국법인(HMA) 사장은 2012년 디트로이트 모터쇼에서 "현대차가 세계에서 잘 나가는 이유는 품질 때문"이라며 "남양연구소가 없었다면 오늘의 현대차도 없었다. 남양연구소는 현대차에 매우 놀라운 보물창고"라고 밝힌 바 있다.

1947년 현대자동차공업사 창업 1주년을 맞아 임직원들이 단체사진을 찍고 있다. 현대차

정몽구 현대자동차그룹 명예회장(오른쪽)이 2008년 남양연구소에서 친환경 차량을 타보고 있는 헬렌 클라크 전 뉴질랜드 총리(왼쪽)에게 기술을 소개하고 있다. 현대차

애초 남양연구소 부지는 고(故) 정주영 창업 회장이 아파트 건설을 목적으로 매입한 땅이었으나 국내 자동차산업의 미래를 위해 연구소가 필요하다고 판단, 방향을 틀었다. 10년간 3500억원을 투자해 1996년 연구소를 완공했다. 이후 현대차의 경차 시장 첫 도전작인 아토스를 1997년 4월 남양연구소에서 공개했다. 아토스는 그해 연말 중형 베스트셀러 쏘나타를 제치고 경차로서는 처음으로 월 최다판매 신기록을 세웠다.

정몽구 명예회장이 남양연구소에서 '회장님 모드' 테스트 드라이브를 자주 진행한 것은 유명한 일화다. 운전석에 앉자마자 있는 힘껏 가속페달을 밟아 시속 190~200㎞까지 속력을 높이고 코너를 돌 때도 시속 70~80㎞를 유지, 종착점을 200ｍ 정도 남기고는 급제동을 걸어 극악의 조건에서 자동차를 시험하는 것이다. 테스트 직후에는 승차감과 가속 및 제동 성능, 코너링과 쏠림현상 등 가차 없는 비판을 쏟아낸다. 정 명예회장은 R&D 조직과 프로젝트 진도를 직접 관리하기 위해 남양연구소에 서울 양재동 본사 규모 정식 집무실을 마련하기도 했다.





정의선 현대자동차그룹 회장이 2023년 1월3일 남양연구소에서 열린 신년회에서 인사하고 있다. 현대차

정의선 회장은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 3년 만의 대면 신년회 장소로 낙점한 곳 역시 남양연구소일 정도로 의미가 깊다. 여기에 더해 정 회장은 2021년 초 회장 직속으로 선행기술원(IATD)도 꾸리기도 했다. 지금은 사라진 조직이지만 10년 뒤를 내다보고 미래 모빌리티 시장을 선도하기 위한 곳이었다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

