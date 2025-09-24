씨월드고속훼리㈜, 목포인재육성재단에 장학금 1천만 원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역사회 공헌··인재 양성 지원 약속

목포인재육성재단에 장학금 1천만원 기탁한 씨월드고속훼리. 목포시 제공

전남 목포를 기반으로 한 씨월드고속훼리㈜가 지역 우수 인재 양성을 위해 또다시 뜻깊은 나눔을 이어갔다.

목포시는 지난 23일 씨월드고속훼리가 (재)목포인재육성재단에 장학금 1,000만 원을 기탁했다고 밝혔다.

씨월드고속훼리㈜는 목포-제주, 진도-제주 구간 등을 운항하는 지역 대표 여객사로, 장학금 지원과 취약계층 성금 전달 등 사회적 책임을 실천하며 지역사회 공헌에 앞장서왔다. 지난해에도 2,000만 원을 기탁한 바 있다.

씨월드고속훼리 이종훈 대표는 "지역사회와 함께 성장해온 기업으로서 청년들이 꿈을 키워가길 바라는 마음에서 장학금을 기탁하게 됐다"며 "재단 이사로서 앞으로도 지역 인재 양성을 위한 지원을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.





조석훈 목포인재육성재단 이사장(목포시장 권한대행)은 "지역 인재 육성을 위해 뜻깊은 기부를 해주신 씨월드고속훼리 이종훈 대표님의 지역 사랑에 깊이 감사드린다"며 "장학금은 학생들이 잠재력을 발휘하고 학업에 전념할 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

