고양시, '탄현체육센터'착공식 개최

지하 1층~지상 3층 규모

수영장·실내체육관·북카페 등 구성

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 23일 고양시 일산서구 탄현동에서 탄현체육센터 착공식을 개최했다고 24일 밝혔다.

이동환 고양특례시장(가운데)이 참석자들과 지난 23일 고양시 일산서구 탄현동에서 열린 '탄현체육센터 착공식'에서 시삽을 하고 있다. 고양특례시 제공

이날 행사에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 김영환 국회의원 등 지역 정치인들과 탄현동 주민, 주민자치위원회 등과 함께 탄현체육센터의 시작을 축하했다.

탄현체육센터는 지하1층, 지상3층 규모로, 수영장과 실내체육관 등 생활체육 기반을 확충하면서 주민 편의시설까지 아우르는 복합공간으로 설계됐다.

1층에는 주민들이 휴식과 소통을 즐길 수 있는 북카페가 들어서며, 지역민들에게 문화와 여가를 결합한 새로운 공간을 제공할 예정이다.

2층에는 실내 수영장이 들어서 그간 부족했던 체육 인프라를 대폭 개선할 것으로 기대되며, 남녀노소 누구나 이용할 수 있는 생활체육 기반 확충으로 시민의 건강 증진에 기여할 전망이다.

탄현체육센터 조감도. 고양특례시 제공

3층에는 다목적 실내체육관이 들어서 다양한 구기 종목과 생활체육 활동이 가능해짐으로써, 지역 주민들의 체육활동 기회를 확대하고 삶의 질을 향상하는 데 기여할 예정이다.





이동환 고양특례시장은 "탄현체육센터가 고양특례시에 꼭 필요했던 생활체육시설과 주민 편의공간을 두루 갖춘 만큼 기대가 크다"며 "시민들에게 사랑받는 공간으로 조성될 수 있도록 공사 추진에 만전을 다하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

