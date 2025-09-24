미래에셋, 국내 증시 이끌 '금·반·지' 투자 전략 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 '조선·방산·원전(조·방·원)'에 이어 코스피의 새로운 키워드로 부상한 '금융·반도체·지주회사(금·반·지)' 투자 전략을 소개한다고 24일 밝혔다.

최근 정부가 3차 상법 개정안의 본격 추진 계획을 발표하면서 시장 이목이 집중된 테마는 금융과 지주회사다. 증권, 지주회사, 은행주, 고배당주는 국내 증시 부흥을 위한 정부 정책과 맞물려 올해 들어 상승세를 이어가고 있다.

삼성전자가 13개월 만에 주가 8만원대를 회복하는 등 미국의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대가 국내 반도체 기업의 실적 개선으로 이어질 것이라는 기대가 커지고 있다. 글로벌 공급망 재편과 첨단 산업 육성 정책에 힘입어 반도체 업황 개선세는 당분간 이어질 것으로 전망된다.

글로벌 금융시장에서는 금 가격이 지속해서 상승하고 있다. 미국 연방준비제도(Fde)의 기준금리 인하 가능성과 지정학적 리스크 확대가 맞물리며 안전자산인 금에 대한 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다. 이에 따라 금 관련 자산 역시 투자자들의 관심을 받고 있다.

미래에셋자산운용은 ▲TIGER 증권 ETF ▲TIGER 은행고배당TOP10플러스 ETF ▲TIGER KRX금현물 ETF ▲TIGER 반도체TOP10 ETF ▲TIGER 지주회사 ETF 등 금·반·지 테마에 효과적으로 투자할 수 있는 대표 TIGER ETF 5종을 선정했다.

미래에셋자산운용은 '금반지 투자하고 금반지 받자' 이벤트를 진행한다. 다음달 31일까지 해당 ETF 5종 매수 조건을 충족한 고객을 대상으로 추첨을 통해 실물 금반지를 선물한다. 이벤트는 TIGER ETF 홈페이지를 통해 참여 가능하다.





미래에셋자산운용 이승원 디지털플랫폼본부장은 "올해 상반기 국내 증시를 견인했던 '조·방·원' 테마에 이어 앞으로는 '금·반·지'가 새로운 성장 동력이 될 것"이라며 "투자자들은 TIGER ETF를 통해 주요 테마에 분산 투자하며 장기적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

