익산시, 10월 한달간 '시민화합대축전' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이리시·익산군 통합 30주년 기념

전북 익산시가 이리시·익산군 통합 30주년을 기념, 내달 한 달간 '2025 시민화합대축전' 행사를 연다.

24일 시에 따르면 이번 대축전은 행정·문화·경제 등 총 5개 분야, 33개 세부 사업으로 구성되며, 시민 모두가 주인공이 되는 화합과 참여의 장이 될 전망이다.

시민화합대축전 포스터. 익산시 제공

AD

축전의 시작은 내달 3일 영등시민공원 특설무대에서 열리는 '시민의 날 기념식'이다. 시는 이날 통합 30주년을 맞아 지역사회 발전에 기여한 시민 6명을 '시민대상' 수상자로 선정·시상할 계획이다.

기념식 후에는 KBS 전국투어 콘서트가 열려 시민화합대축전의 본격적인 시작을 알린다. 이번 무대에는 국내 최정상급 가수들이 대거 출연해 시민들에게 수준 높은 문화 향유 기회를 제공할 예정이다.

이 밖에도 축전 기간 중에는 시민화합가요제, 글로벌 플리마켓, 국제도그쇼, 보석대축제, 천만송이 국화축제 등 다양한 공연과 행사가 도심 곳곳에서 펼쳐진다.

시민화합대축전 기간에는 지역소비 촉진을 위한 다양한 할인 행사도 함께 진행된다. 지역화폐 '익산 다이로움'은 10월 한 달간 충전 한도를 60만원에서 100만원으로 확대하고, 인센티브율도 13%로 상향 조정된다.

익산몰에서는 20% 할인 쿠폰 지급 이벤트가 마련되며, 로컬푸드 직매장은 20~30% 할인, 농협 하나로마트 및 웨스턴라이프 호텔도 자체 할인 행사에 참여한다. 시는 이번 할인행사를 통해 명절 이후 침체된 소비심리를 살리고 골목상권과 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 전망이다.

이번 대축전은 공공서비스 접근성을 높이는 방안도 함께 마련됐다. 10월 2주간 시 직영 공영주차장 9곳이 무료로 개방되며, 국민생활관과 문화체육센터 등 주요 실내체육시설 수영장은 휴관일에 맞춰 일요일마다 무료 개방된다. 보석박물관은 내달 3일 시민의 날 당일 무료 입장이 가능하다.

또 보석박물관 실외 놀이터에서 롤글라이더 탑승 시 익스트림 슬라이드 타워 무료 이용(1+1 이벤트)도 함께 진행돼 가족 단위 방문객들의 큰 호응이 기대된다.

시는 30주년을 기념하는 시민 참여 이벤트도 다양하게 준비했다. 익산시 공식 SNS를 통해 진행되는 '통합 30주년 퀴즈 이벤트'는 10월 한 달간 매일 문제를 내고, 정답자에게는 소정의 기념품이 제공된다.

통합 30주년 민간기록물 특별전시회와 세계유산 등재 10주년 기념 특별전이 각각 시청과 백제왕궁 일대에서 진행되며, 김미경 스타강사의 시민강연도 예정돼 '가족사랑 대화법'을 주제로 시민들과 소통할 예정이다.

시는 이번 축전을 계기로 '머무르고 싶은 도시'로의 전환을 가속화하겠다는 입장이다. 특히 행정과 문화, 경제가 어우러진 통합 30주년 기념 축전이 시민들의 참여와 공감 속에 지역의 새로운 도약 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





AD

김영희 시 기획안전국장은 "이번 대축전은 익산 시민이 주인공이 되는 행사로, 한 달 내내 다양한 콘텐츠와 혜택을 준비했다"며 "익산에 산다는 것이 자랑스러운 일임을 시민 모두가 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>