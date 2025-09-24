구례군, 대한민국 자치발전 기초자치단체 부문 '대상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지속가능 지역발전 전략·혁신정책 호평

전남 구례군은 지난 23일 서울 백범김구기념관에서 열린 '2025년 대한민국 자치발전 대상' 시상식에서 기초자치단체 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

이번 시상식은 (사)한국자치발전연구원과 한국지방자치학회가 공동 주최·주관했으며, 문정복·박민규·임종득 국회의원을 비롯해 전국 각지의 자치단체장과 의회 의장, 수상자 등이 참석했다.

구례군이 지난 23일 서울 백범김구기념관에서 열린 '2025년 대한민국 자치발전 대상' 시상식에서 기초자치단체 부문 대상을 수상했다. 구례군 제공

군은 이번 수상을 통해 미래 성장동력 확보와 지역경제 기반 강화에 크게 기여한 다양한 성과를 인정받았다. 총사업비 약 1조4,000억원 규모의 양수발전소 유치를 성공시키며 에너지 산업 중심지로 도약할 기반을 마련했으며, 전국 최초로 '흙 살리기 운동'을 선도해 기후변화 대응과 탄소중립 실현에 앞장섰다.

또 '섬진강권 통합관광벨트'를 비롯한 초광역 관광개발사업을 추진해 지역 내 새로운 관광지 발굴과 기존 관광지 활성화에 주력, '관광 제2르네상스' 실현에 박차를 가하고 있다.

이러한 정책 효과로 군은 인구감소 위기 속에서도 2년 연속 순전입 인구 증가를 달성하며 인구 활력 회복에 성공했다. 공교육 혁신과 지역인재 양성에도 지속 노력해 미래세대의 역량 강화에도 기여하고 있다.





김순호 군수는 "이번 수상은 군민과 공직자가 함께 이룬 결실로, 구례군의 혁신적 정책과 발전 전략이 전국적으로 인정받았다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 지속 가능한 성장과 군민 삶의 질 향상을 위해 더욱 도전적이고 실효성 있는 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.





