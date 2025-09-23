성남지역 식품업체 27개사, 1억2800만원 상당 기부

㈔우리식품제조협업인협회, 41곳 시설에 먹거리 보내
"풍성한 추석 명절 보내세요"
경기 성남지역 식품 관련 업체들이 추석 명절을 앞두고 1억2800만원 상당의 먹거리를 41곳 사회복지시설에 보내 온기를 전했다.
㈔우리식품제조협업인협회는 9월 23일 오전 11시 성남시청 광장에서 '추석 명절맞이 사랑의 식품 나누기 행사'를 열었다.
식품 기부에는 협회 회원사인 ㈜팡마니, ㈜고메베이글, ㈜조이푸드, 아로마라인㈜, CJ씨푸드㈜, ㈜동원에프앤비 등 27개 식품업체가 참여했다.
각 업체가 생산·취급하는 품목인 빵, 과자, 김, 가공육, 쌀, 라면, 음료 등의 먹거리를 가져와 기부 행렬에 동참했다.
이날 자원봉사자, 관계 공무원, 임직원 등 70명이 업체별 기부 식품을 배분해 노인·아동·장애인·여성·노숙인·다문화 시설 등에 한 곳당 200만~400만원 상당의 식품을 보냈다.
시 관계자는 "지역 식품업체와 함께 나눔 활동을 이어올 수 있어 의미가 크다"면서 "복지시설을 이용하는 분들이 풍성하고 따뜻한 추석 명절을 보내게 될 것으로 기대한다"고 말했다.
㈔우리식품제조협업인협회는 2006년부터 매년 설과 추석 명절에 회원사들이 기부한 먹거리 나눔 행사를 이어와 이번까지 21억원 상당을 성남 지역 사회복지시설에 기부했다.
지금 뜨는 뉴스
천성욱 협회장은 "앞으로도 어려운 이웃과 함께하는 공동체를 만들어 나가는 데 앞장서겠다"고 말했다.
성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>