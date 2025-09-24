마인드풀커넥트, 한국 사회에 새로운 멘탈헬스 솔루션 ‘마음캠프’ 런칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 마음캠프, 마음을 위한 단 하나의 프로젝트

- 함께하는 회복과 성장을 위한 그룹 코칭 프로그램

마음캠프 런칭 이미지. (제공=마인드풀커넥트)

멘탈헬스 소셜임팩트 기업 마인드풀커넥트(대표 류혜원)가 새로운 정신건강 프로젝트 '마음캠프'를 공식 런칭했다. 이번 마음캠프는 현대인들이 일상 속에서 마주하는 주요 심리적 어려움을 다루기 위해 마련된 그룹 코칭 프로그램으로, <연결과 고립>, <직장인을 위한 유리멘탈 극복기>, <사랑과 관계 속의 나>라는 세 가지 주제로 진행된다.

마인드풀커넥트는 그간 '마음 ON STAGE' 오픈마이크와 '마음 구조 챌린지'를 비롯해 공감과 연결을 확산시키는 다양한 캠페인을 운영하며 정신건강의 문턱을 낮추는 데 앞장서 왔다. 이번 마음캠프는 이러한 활동의 연장선에서, 참여자들이 보다 깊이 있는 심리적 변화와 회복을 체감할 수 있도록 설계됐다.

마음캠프는 1급 상담심리·임상심리전문가의 안내 속에서 진행되는 그룹 코칭 프로그램이다. 참가자들은 집단 속에서 비슷한 고민과 경험을 공유하고 서로의 이야기에 공감하며, 실제 삶에 적용할 수 있는 마음 관리 방법을 배우게 된다. 무엇보다 마음캠프는 일반 상담 비용 대비 약 50% 낮은 가격으로 제공되어 경제적 부담을 줄였으며, 대면·비대면 방식을 자유롭게 선택할 수 있어 누구나 자신의 상황에 맞게 유연하게 참여할 수 있다.

더불어 이번 마음캠프는 이화삼성심리센터, 소심한상담소와 업무협약(MOU)을 체결해 전문기관과의 협력을 한층 강화했다. 두 기관은 임상심리전문가와 1급 상담심리사 등 전문 상담사들로 구성된 기관이며, 이러한 협력을 바탕으로 마음캠프는 단순한 프로그램을 넘어 임상적 전문성과 실무적 경험을 겸비한 체계적이고 신뢰도 높은 정신건강 지원 모델로 발전해 나갈 것으로 기대된다.

류혜원 대표는 "마음캠프는 누구에게나 열려 있는 마음의 안식처이자 회복의 공간"이라며, "이곳에서 각자가 안고 있는 고민을 나누고 공감하며 스스로를 돌보는 힘을 키워가길 기대한다"고 전했다.





마인드풀커넥트는 前 세계은행 김용 총재를 비롯한 정신건강 전문가들과 협력하며, 한국의 자살률 감소와 정신건강 인식 개선을 목표로 다양한 사회적 활동을 이어가고 있다. 또한 브랜드 MINDSOS를 통해 "정신건강을 어렵지 않고 무겁지 않게"라는 철학을 실천하고 있으며, 이번 마음캠프 런칭은 그 비전을 구체화하는 또 하나의 중요한 발걸음이 될 것으로 보인다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

