이철식 경북도의원 "자동차 부품기업 1800곳 美 관세 여파 대미수출 16% 감소"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도의회 도정질문서 지적

경산 '발해마을' 관광 육성을

경북도의회 이철식 의원(국민의힘·경산4)은 23일 제358회 임시회 제1차 본회의 도정질문을 통해 교통인프라 확충, 경북 자동차 부품기업 지원 대책, 교육발전특구 체계적 추진, 발해 대조영 후손 집성촌 '발해마을'과 관련해 경북도와 도교육청을 상대로 질문했다.

이철식 의원은 '경산~울산 고속도로 건설' 사업의 '제3차 고속도로 건설계획' 반영을 통한 조속한 추진으로, 경산의 자동차 부품 업계와 울산의 완성차 사업 간의 물류 효율성 극대화를 통한 새로운 광역경제권이 구축될 수 있도록 국토부의 '제3차 고속도로 건설계획'에 반영되어야 함을 강조했다.

이철식 경북도의원

AD

이 의원은 경산의 새로운 대동맥이 될 종축 고속화도로 구간 중 마지막 잔여구간인 '남천~남산 국도대체우회도로' 사업과 영남대와 경산지식산업단지 간 기업과 대학의 수요에 기민하게 대응하고, 관광자원 연계 및 광역교통체계의 접근성 개선을 위한 '대구도시철도 1,2호선 순환선 건설' 사업이 국가계획 반영을 통해 적기에 반드시 추진될 수 있도록 경북도차원에서 적극 나서줄 것을 강조했다.

이 의원은 경북 남동부지역인 포항, 경주, 경산 등은 1800여개 자동차부품 기업이 몰려 있는 국내 자동차산업의 핵심지지만, 미국의 고율 관세 여파로 올해 대미 수출이 전년 대비 16% 감소하는 등 심각한 위기에 직면했고 그동안 막대한 자동차 부품 기업을 지원하기 위한 예산이 투입됐음에도 영세 구조가 고착화되면서 기업 생존력이 취약하다고 지적했다.

경산시는 전체의 16.7%인 302개 기업이 집중된 거점 지역으로, 200억원 규모의 미래차 전자 제어부품 고도화 사업과 자율주행차 실증 등 선제적 대응에 나서고 있음을 강조했다. 이의원은 관세 위기를 돌파하기 위해 스마트공장 전환, 수출 다변화 전략, 산학 연계 청년 인재 정착 지원 등 경북도 차원의 실질적 대책이 시급하다고 주문했다.

이 의원은 교육발전특구와 관련해 "지방소멸을 극복하기 위한 대안으로 추진되고 있는, 교육발전특구가 지역 교육 혁신과 인재 양성의 실질적인 모델로 작동할 수 있도록, 경북도와 경북교육청이 실효성 있는 실행 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

또한, "도내 15개 시군이 시범지구로 지정되고, 올해에만 총 1200억원이 넘는 예산이 투입될 예정이지만, 전담 인력은 전무하고 협력 체계도 제대로 구축되지 않은 상황"이라고 지적하며, "경북의 현실에 맞는 특구 추진 전략을 새롭게 수립하고, 대학?기업?청년 창업이 유기적으로 연결되는 선순환 생태계 조성에 도와 교육청이 보다 적극적으로 나서야 한다"고 촉구했다.





AD

이 의원은 발해 대조영 후속 집성촌 '발해마을' 과 관련 경산시 남천면 '발해마을'을 역사적 상징이자 관광자원으로 육성해야 한다고 강조했다. 이 의원은 "국내 유일의 발해 후손 집성촌인 경산의 발해마을은 우리 민족의 자랑스러운 역사인 발해의 정체성을 지키는 공간"이라며, "경북도가 앞장서 발해 역사관 건립, 역사 홍보 등으로 관광 자원화해 역사상 가장 큰 영토를 자랑했던 원대한 발해정신을 새로운 시대정신으로 계승하고 이를 활용해 지역경제 활성화도 꾀할 수 있어야 한다"며 경북도의 역할과 지원을 주문했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>