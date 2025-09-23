강기정 광주시장, 중국서 '글로벌 AI' 전략 찾는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대표단, 24~27일 항저우·상하이 방문

AI컴퓨팅센터·AX실증밸리 등 동력 확보

지난 1일 오전 서울 여의도 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 '국가 AI컴퓨팅센터 광주 유치위원회 출범식'에서 강기정 광주시장을 비롯한 참석자들이 퍼포먼스를 하고 있다. 광주시 제공

강기정 광주시장 등 대표단이 AI 혁신정책 벤치마킹과 글로벌 협력 강화를 위해 오는 24~27일 중국 항저우와 상하이를 공식 방문, '모두의 AI 광주' 전략을 모색한다.

24일 출국하는 광주시 대표단은 먼저 딥시크, 유니트리 등 '육소룡' 기업과 알리바바를 배출한 혁신도시 항저우를 찾아 AI 정책, 실증 사례, 인재양성 전략 등을 살펴보고 교류·협력을 확대한다.

강 시장은 루산 저장성 부성장과 과학기술청·상무청 부청장을 만나 중국 정부 주도의 AI 전략과 핵심 정책을 청취하고, AI 중심도시 광주의 발전 방향을 공유한다. 또 광주시와 저장성 간 산업·경제협력 강화 방안을 논의할 예정이다.

대표단은 중국 유일의 디지털산업 국가급 전시회인 '항저우 디지털 무역박람회'에 참석해 글로벌 테크기업과 네트워크를 구축한다. 이어 저장대학교를 방문해 기술 엘리트 육성 시스템과 대학중심 창업 생태계를 벤치마킹하고, 창업경진대회 공동 개최 등 협력사업을 제안한다.

대표단은 또 항저우 AI 산업벨트의 핵심 거점인 정부주도형 '항저우 AI컴퓨팅센터'와 'AI타운'을 방문해 국가AI컴퓨팅센터 유치와 'AX 실증밸리' 조성 등 '모두의 AI 광주' 전략을 구체화할 계획이다.

대표단은 중국 AI 심장으로 불리는 상하이 화웨이 렌추후 R&D센터를 방문해 대규모 연구개발 거점의 인재 유입, 일자리 창출, 지역경제 파급효과를 직접 살펴본다. 이어 왕범(汪凡) 한국화웨이 지사장 등 화웨이 고위관계자와 면담을 갖고, 첨단3지구 AI 생태계의 비전과 미래를 공유할 예정이다.





강 시장은 23일 "글로벌 기술 패권국으로 부상한 중국의 AI 혁신은 정부의 강력한 지원 아래 이뤄졌다"며 "정부 주도의 AI 혁신정책을 벤치마킹하고 협력을 강화해 광주가 대한민국의 AI 3대 강국 실현을 선도적으로 이끌겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

